Per All together now 2 è già tempo di seconda puntata. Nel rivederla in streaming on demand, ripercorriamo anche tutte le esibizioni di ieri sera, giovedì 12 dicembre 2019, tra cui anche quelle dei 4 semifinalisti scelti dai 100 giudici e dal presidente di giuria J-Ax. Ecco il video da Mediaset Play con l’intero nuovo appuntamento col programma di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker.