Michelle Hunziker e i 100 giudici di All together now aprono la seconda puntata con un omaggio ai Beatles. Nel nuovo appuntamento col programma di Canale 5, in onda stasera, giovedì 12 dicembre 2019, la conduttrice (con abito e look rinnovati) ed il “muro umano” (c’è anche Andrea Cardillo) hanno intonato la celebre canzone “Let it be”. Rivediamo la performance nel video da Mediaset Play.