La finale dell’Isola dei Famosi è ormai vicina. Proprio nella puntata di mercoledì sono stati decretati finalisti Mario Adinolfi assieme a Loredana Cannata, Omar Fantini e Cristina Plevani. Il pubblico scoprirà il vincitore in diretta mercoledì 2 luglio in prima serata su Canale 5.

Isola dei Famosi 2025, intervista esclusiva ad Alessia Fabiani

Alessia, cosa ti ha lasciato questa esperienza?

E’ stata una bellissima esperienza. Mi sono rifugiata nella natura, essere sola con me stessa mi ha aiutato a riflettere molto sulla mia vita e mi ha permesso di farlo in modo nitido, senza fronzoli. Ti trovi ad analizzare gli affetti, a valutare quello che ti manca e capisci quali sono le priorità. Il bilancio è super positivo.

Per alcuni anni sei rimasta lontana dalla televisione. Perché hai deciso di metterti in gioco all’Isola dei Famosi? La consideri una rivincita?

Non mi sono mai totalmente allontanata dalla televisione. Ho fatto molto teatro e nel frattempo conduco un programma su Sky, “Imprese possibili”. Ovviamente l’Isola è un programma nazional popolare e ho pensato che rientrare in questo modo potesse fare il punto della mia carriera, della mia vita. E’ stato anche un lavoro e soprattutto un’esperienza diversa.

Ti saresti mai aspettata l’eliminazione?

Sì certo. Sono durata un mese e sinceramente lo ritengo già un buon risultato. Ho due figli che hanno 12 anni e che hanno bisogno di me. Non ho fatto nessuna strategia ma sono stata me stessa.

Come hai vissuto il distacco dai tuoi figli? Immagino che era la prima volta per te.

E’ stato intenso, a tratti doloroso ma alla fine l’ho fatto anche per loro. E’ stata una sorta di sacrificio. I sacrifici però fortificano.

Il momento più bello? E quello invece più complicato?

Il momento più bello è quando cercavamo di pescare e quando la mattina facevo il bagno assieme a Mario Adinolfi che già stava ammollo da tre/quattro ore con la luna. Vedere lui nel mare che diceva di ringraziare Dio per averci dato tutto questo mi ha fatto provare delle emozioni profonde, da brivido. Il momento più complicato invece era la sera prima di andare a dormire. C’era un po’ di nostalgia.

Prima di partire per l’Isola ti immaginavi questa esperienza così come è stata oppure c’è stato qualcosa che non ti aspettavi?

Non mi aspettavo così tanta strategia da parte degli altri. Pensavo che le persone fossero un po’ più se stesse. Io sono stata me stessa e sono felice di continuare ad essere così.

Durante il reality hai condiviso l’esperienza con gli altri naufraghi: con chi hai legato di più?

Sicuramente con Mario Adinolfi, Dino, Omar e Paolo. Sono stata sempre un po’ più a favore degli uomini, con loro vado d’accordo. Sono meno sovrastrutturati, più semplici, mi sento più simile a loro.

Con Dino sembrava che ci fosse stato un momento di tenerezza. Solo amici?

Assolutamente, siamo solo amici.

Ad un certo punto ti sei isolata dal resto del gruppo e il tuo atteggiamento non ha convinto le naufraghe. Ti sei sentita incompresa?

No assolutamente, non avevo voglia di essere compresa. Ho saggiato da subito le persone con le quali sapevo che avrei potuto avere un’affinità e poi ho capito che lì c’era da lottare con le unghie e con i denti per gli altri mentre per me non era la stessa cosa. Quindi, le ho lasciate fare il loro gioco.

Tra i naufraghi, chi si è rivelato più stratega?

Cristina Plevani. Avendo già conosciuto il meccanismo del reality lei sapeva esattamente come muoversi. Lei è un’esperta di reality quindi sa benissimo come si fa.

Chi vorresti che vincesse l’Isola?

Mario Adinolfi.

Dopo questa esperienza ti piacerebbe partecipare al Grande Fratello?

No, però mai dire mai. Adesso ho bisogno di un po’ di tempo perché è stato un bel frullatore.

All’inizio della carriera sei diventata un volto popolare con “Passaparola”. Che ricordi hai di quell’esperienza?

Sono tornata negli studi, nei camerini e a distanza di venti anni l’emozione che ho provato è la stessa. Ho rincontrato sarte, truccatori, parrucchiere e mi hanno fatto tutti una grande festa. Quando nella vita semini allegria, raccogli solo allegria.

Poi è arrivato anche il film “Loro” di Paolo Sorrentino.

Ho fatto tre/quattro film, tutti belli, con dei maestri del cinema come Avati e Sorrentino. Quello di Paolo lo ricordo come un set bello perché lui è un regista che si mette al tuo fianco, che guida, che stimola. Giravamo a Valle Aurelia a Roma ed è stata una bella esperienza. Il cinema è il mio sogno e nella recitazione mi sento a mio agio. Sono sempre pronta anche a rientrare in tv all’occorrenza.

In tv cosa ti piacerebbe fare?

Mi stavano parlando di Pechino Express, vediamo un po’ cosa succederà. A me piace viaggiare, sono amante dell’avventura. L’Isola è stata una bella esperienza ma con un po’ di cibo in più potrei fare di tutto.