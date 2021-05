Alessandro Siani nuovo conduttore di Striscia la Notizia?

Stando a delle indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione in queste ore, sembrerebbe che Antonio Ricci, ideatore di Striscia la Notizia, abbia scelto Alessandro Siani come nuovo volto del Tg satirico di Canale 5.

Alessandro Siani a Striscia la Notizia

Come noto, dopo 15 anni di conduzione di Ficarra e Picone, lo scorso dicembre il duo comico siciliano ha annunciato l’addio a Striscia la notizia per un progetto con NetFlix. «La puntata finisce qui — disse Ficarra al termine della loro ultima puntata. Noi, Picone, abbiamo finito. È la nostra ultima serata e andiamo a salutare il pubblico come siamo abituati a fare».

E Antonio Ricci, per continuare sulla linea di comici/conduttori intrapresa con l’arrivo quindici anni fa di Ficarra e Picone, sembrerebbe aver scelto l’attore napoletano Alessandro Siani per la conduzione di Striscia la notizia.

Attore, comico, cabarettista, sceneggiatore, regista, umorista, Alessandro Siani è di certo un personaggio televisivo versatile e molto amato dal pubblico, e probabilmente è stato proprio questo il ragionamento fatto dagli autori del programma di Canale 5 che ha portato alla scelta di questo personaggio.

Siani dovrebbe partire alla conduzione da Settembre 2021, visto che adesso c’è l’affiatatissima coppia formata da Gerry Scotti e Michelle Hunziker.

Alessandro Siani: lo scugnizzo con tanti anni di gavetta alle spalle

Alessandro Siani è diventato, nel corso degli anni, uno dei numeri uno dello spettacolo italiano. Ha fatto molta gavetta come cabarettista in varie emittenti locali campane, per poi approdare nel mondo del cinema, sia come attore che come regista.

In molti lo hanno paragonato a Massimo Troisi, ma la sua verve e la sua comicità sono assolutamente personali e l’hanno fatto diventare lo scugnizzo d’oro dello spettacolo italiano.

Chi con Alessandro Siani sul bancone di Striscia la Notizia?

In attesa di notizie ufficiali da parte di Mediaset vi chiediamo: a voi piace l’idea? Come vedreste Alessandro Siani alla conduzione del TG SATIRICO di Canale 5? Chi ci starebbe bene al suo fianco? Come sappiamo Striscia viene condotta sempre da una “coppia” di conduttori, chi affiancherà quindi Siani? Un altro comico o comica? Sarà un volto femminile o uno maschile?