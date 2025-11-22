E’ morta Ornella Vanoni. All’età di 91 anni si è spenta nella sua casa di Milano, in seguito ad un malore, un mito senza confini. Con la sua voce unica ed inconfondibile, la Vanoni ha scritto alcune delle pagine più belle e significative nella storia della musica, del teatro e dello spettacolo italiano.

Ornella Vanoni è morta a 91 anni per un malore a Milano

Ornella Vanoni se ne è andata lasciando un vuoto senza fine non solo nel districato panorama della musica italiana, ma anche nella vita di tutti noi. Mito indiscusso, la regina della musica italiana è scomparsa all’età di 91 anni nella sua casa di Milano intorno alle 23 di venerdì 21 novembre 2025 a causa di un malore. Si parla di un arresto circolatorio, ma al momento non è dato sapere di più.

Una vita vissuta tra musica, teatro e tv. Più di 60 anni di carriera che l’hanno vista regina indiscussa con più di 55 milioni di dischi venduti e canzoni senza tempo come “L’appuntamento“, “Senza fine”, “Domani è un altro giorno”, “La musica è finita” e tante altre. Libera e anticonvenzionale, Ornella Vanoni ha dato voce alle canzoni della mala per poi dedicarsi al cantautorato italiano collaborando con i più grandi maestri: da Fabrizio De André a Lucio Dalla, da Paolo Conte a Gino Paoli. E ancora Dario Fo, Ivano Fossati, Mogol, Renato Zero e Riccardo Cocciante.

La carriera di Ornella Vanoni: dall’incontro con Giorgio Strehler e Gino Paoli al grande successo tra musica e tv

Inizia la sua carriera artistica giovanissima in teatro. A soli 19 anni si iscrive all’Accademia del Piccolo Teatro di Milano diventando prima allieva e poi musa di Giorgio Strehler, suo primo grande amore, ma è la musica a consacrarla nell’olimpo delle regine senza tempo della canzone italiana. L’incontro con Gino Paoli è l’inizio di una lunga collaborazione, ma anche di un amore grande e travagliato segnato da successi come “Senza fine” e “Che cosa c’è”. I due si ritroveranno poi nel 1985 per la realizzazione di un tour ed album dal titolo “Insieme”. Tante le collaborazioni, ma tra tutte merita una menzione particolare quella con Toquinho e Vinícius de Moraes con cui registra l’album “La voglia, la pazzia, l’incoscienza, l’allegria” (1976). Un album raffinato che conquista critica e pubblico diventando uno dei più amati della sua carriera inserito nella classifica del 100 dischi italiani più belli per la rivista “Rolling Stone”. Con la sua voce ha conquistato anche il Festival di Sanremo, dove partecipa 8 volte, e il Premio Tenco. Tra le collaborazioni più recenti quelle con Bungaro, Pacifico, Francesco Gabbani, Elodie, Mahmood e Marrakech.

Non solo musica e teatro. Ornella Vanoni con la sua ironia e schiettezza negli ultimi anni ha conquistato anche il mondo della tv: da presenza fissa a Che tempo che fa di Fabio Fazio ad ospite di diverse trasmissioni tra cui “Belve” fino alla recente partecipazione ad Amici diventando così una icona per le nuove generazioni. Con la sua scomparsa se ne va una Artista unica, eterna ed indimenticabile. Ornella è e resterà senza fine.

Ornella Vanoni, il ricordo di amici e colleghi

La morte di Ornella Vanoni ha lasciato tutti attoniti. Tantissimi i messaggi di amici e colleghi che hanno voluto ricordarla sui social. A cominciare da Luciana Littizzetto che ha scritto “Tesora mia adorata”, mentre Fabio Fazio è senza parole: “non sono in grado di dire niente. Non ero pronto a tutto questo”. L’amica Loredana Bertè l’ha ricordata così: “Ornella non può averci lasciato lei voleva vivere. Una donna affascinante, intelligente e colta, autoironica, un’artista immensa, senza fine. Quanto ci mancherai amica mia“, mentre Patty Pravo l’ha salutata scrivendo: “Ornellik, grande artista, grande amica. Ti vorrò sempre bene… Mi mancherai. La tua Nicopat”.

Al coro unanime di messaggi si aggiungono anche quelli di Fiorella Mannoia: “cerco le parole ma non le trovo, mi sembrano tutte banali e lei ha sempre odiato le banalità. Ora sento solo un grande, profondo dispiacere. Ci mancherai“, mentre Laura Pausini da sempre sua fan ha scritto: “ognuno ha i suoi cantanti preferiti.. la mia era Lei. Riposa in pace meravigliosa Ornella, la tua voce, la tua personalità, la tua luce, non ci lasceranno mai. Unica”. Poi è la volta di Vasco Rossi: “ciao mitica Ornella, grazie per questa interpretazione, per la voce, per l’ironia costante. W Ornella Vanoni”. Infine quello di Amadeus che ha ricordato: “per me è stato un privilegio condividere tanti momenti belli, divertenti e indimenticabili. Mancherai tanto a tutti. Ti voglio bene Ornella”.