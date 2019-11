A Raccontare Comincia Tu torna su Raitre giovedì 14 novembre alle ore 21.20 per l’ultima puntata. La seconda edizione del programma di interviste di Raffaella Carrà giunge al termine e si congeda dal pubblico di Rai 3 con l’intervista a Luciana Littizzetto.

A Raccontare Comincia Tu: la Carrà incontra la Littizzetto

Ultimo appuntamento con le interviste di Raffaella Carrà che nella serata di giovedì 14 novembre saluterà il pubblico con l’intervista a Luciana Littizzetto a casa sua. La Bionda show girl dopo aver intervistato, Renato Zero, Loretta Goggi e Vittorio Sgarbi intervisterà come ultimo appuntamento Luciana Littizzetto co-protagonista in tv con Fazio del programma “Che tempo che fa”.

Nel 2014 le due artiste furono protagoniste di un memorabile siparietto durante il Festival di Sanremo che vi riproponiamo: (Clicca qui)

La Littizzetto stavolta risponderà in modo serio o infarcirà le sue risposte con la sua solita ironia dissacrante?

In ogni caso sotto la guida di Raffaella Carrà potremo conoscerla un po’ meglio. Con questa intervista la seconda stagione di “A Raccontare Comincia Tu” si conclude, anche se in questo ciclo di interviste era prevista anche quella all’attuale Premier Giuseppe Conte.

Difatti, in conferenza stampa per la presentazione del programma, Raffaella Carrà ha svelato che le avevano proposto di intervistare Giuseppe Conte.

Ma i continui litigi politici della stagione giallo-verde hanno creato uno stop e rinviato di volta in volta l’impegno fino a quando non è stato cancellato. In realtà la Carrà si è sentita sollevata da questa incombenza per la quale ha dichiarato di non sentirsi pronta.

Dispiaciuta invece per l’unico che ha rifiutato l’invito: Roberto Benigni.

“A Raccontare Comincia Tu” è prodotto da Rai 3 in collaborazione con Ballandi Arts. Il programma è ispirato al format spagnolo «Mi Casa Es La Tuya» che Bertín Osborne conduce con successo dal 2015.

Appuntamento quindi per giovedì 14 novembre in prima serata su Rai 3 per l’ultimo appuntamento della stagione di “A raccontare Comincia Tu”.