“A Raccontare Comincia tu” il programma di interviste televisive condotto e scritto da Raffaella Carrà torna giovedì 7 novembre con un nuovo ospite: Vittorio Sgarbi. La Raffa Nazionale dopo aver incontrato e intervistato Renato Zero e Loretta Goggi, incontrerà il politico e critico d’arte Vittorio Sgarbi.

Alla terza puntata di “A Raccontare comincia tu” c’è Vittorio Sgarbi

l debutto della seconda stagione di “A Raccontar comincia tu” è per giovedì 24 ottobre in prima serata su Rai3. Il programma condotto da Raffaella Carrà torna in televisione dopo la prima serie, che ha riscosso un discreto successo registrando ottimi ascolti.

Nella prima stagione tra gli ospiti prestigiosi che si sono raccontati a Raffaella ci sono stati: Fiorello, Riccardo Muti, Paolo Sorrentino, Maria De Filippi e Sophia Loren. Quest’anno il ciclo di interviste invece parte da Renato Zero, nella prima puntata. Il cantautore romano amico da molti anni della Carrà si racconterà in una intervista a 360 gradi.

Alla seconda puntata ci sarà invece Loretta Goggi, tra carriera e vita privata. Le due show girl che sono la storia della tv italiana, sono accomunate dalla grande passione per il ballo, il canto, la recitazione. Insomma, due artiste complete che ripercorreranno i loro inizi e i loro successi. Alla terza invece, il caschetto d’oro più famoso della tv italiana incontrerà Vittorio Sgarbi, uno dei personaggi più amati e allo stesso tempo detestati di tutti i tempi.

Vittorio Sgarbi nel salotto di Raffaella Carrà di ” A Raccontare Comincia Tu”

Sgarbi lo conosciamo un po’ tutti e sappiamo che ha un temperamento fumantino e che non le manda a dire. Il suo “capra” è ormai entrato nell’uso comune della nostra lingua e quando vogliamo “infierire” su qualcuno lo ripetiamo in loop come fa lui. Ma oltre a questo c’è di più!

Sgarbi, passa da un registro ridanciano e godereccio a quello più alto di critico d’arte e politico con a disposizione una immensa cultura e una dialettica fuori dal comune. Allo stesso tempo, se prende il sopravvento il suo carattere sanguigno si accende immediatamente diventando a volte volgare e troppo sboccato. Ma si sa, i personaggi controversi non possono essere solo santi, ma anche diavoli!