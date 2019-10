Loretta Goggi è la protagonista della nuova puntata di “A raccontare comincia tu“, il programma di interviste condotto con grandissimo successo da Raffaella Carrà nella prima serata di Rai3. A raccontare comincia tu 2019 con Loretta Goggi: ecco quando Giovedì 31 ottobre 2019 alle ore 21.20 su Rai3 andrà in onda una nuova puntata di “A raccontare comincia tu” con Raffaella Carrà che incontra Loretta Goggi. Un’intervista che si preannuncia imperdibile visto che il pubblico potrà vedere insieme due icone indiscusse dello spettacolo. Due artiste che hanno fatto la storia dello spettacolo italiano e che, ancora oggi, sono sulla cresta dell’onda. In passato le due era state definite “presunte rivali”, ma in realtà tra Loretta e Raffaella c’è sempre stato un bellissimo rapporto di amicizia. Artiste a 360°, entrambe hanno saputo districarsi con egual successo sia nel canto, nella recitazione, nella danza e nella conduzione di programmi televisivi di successo. Una presunta rivalità smentita recentemente ancora una volta proprio dalla Goggi che è stata paparazzata, con tanto di foto pubblicate dal settimanale Chi, intenta a giocare a gold all’Argentario proprio con la Carrà. Loretta Goggi: “Io e Raffaella Carrà rivali? Solo fuffa!” In occasione di un’intervista rilasciata a Rolling Stones la Goggi ha detto:

“Onestamente non pensavamo di essere viste, infatti non ci siamo accorte di niente, ma va benissimo. Tanto prima o poi sarebbe uscita l’intervista fatta per il suo programma A raccontare comincia tu. La fuffa girata per anni, si sarebbe smontata tra un mese“.

Loretta Goggi ha parlato anche del rapporto con Raffaella Carrà:

“Siamo due persone caratterialmente e artisticamente molto diverse, ma anche molto simili in alcune cose”.

Non solo, la Goggi parlando dell’amica e collega Carrà si è sempre definita “un’eterna seconda”, una definizione che ha precisato non è legata alla bravura o professionalità, ma semplicemente al suo essere icona e mito. Del resto, diciamolo, la Carrà è indubbiamente uno dei miti viventi della televisione italiana.