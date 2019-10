Sta per tornare su Rai 3 il programma di Raffaella Carrà, “A raccontare comincia tu” prodotto da Ballandi Arts che nella scorsa stagione ha registrato ottimi ascolti.

A Raccontare Comincia tu, su Rai 3: ecco quando va in onda

La seconda stagione del programma di interviste condotto da Raffaella Carrà è pronto ad approdare sugli schermi di Rai 3 in prime time da giovedì 24 ottobre 2019.

I buoni risultati della prima stagione hanno stupito anche la conduttrice dal momento che il pubblico non l’aveva mai vista nel ruolo di intervistatrice, ma in quello di showgirl che canta e balla. Ma evidentemente il talento non si improvvisa e il pubblico ha premiato la Raffa nazionale che con garbo, dolcezza e maestria è riuscita ad entrare nell’intimo dei personaggi intervistati, confezionando un programma gradevole, sobrio e personalissimo.

Quattro nuovi incontri: chi sono gli ospiti di A Raccontare comincia tu

La Carrà assieme al regista del programma, Sergio Japino e al direttore di Rai3 Stefano Coletta, stanno scegliendo gli ospiti che interverranno al programma.

Si parte con Renato Zero…

“Lui è il primo vero amico che ospito nel programma- così ci fa sapere Raffaella dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni- Ci vediamo spesso, soprattutto al mare perché abbiamo le case l’una accanto all’altra: mangiamo insieme, ci frequentiamo, c’è una bella intimità tra di noi. Nel nostro incontro uscirà fuori il Renato Fiacchini, non il Renato Zero che tutti conoscono. Quello che cerco è di regalare un aspetto inedito di tutti i personaggi che racconto”.

Eccovi il promo della trasmissione, proprio con Renato Zero

Nella scorsa stagione sono intervenuti ospiti di eccellenza e di altissimo livello come Riccardo Muti, Paolo Sorrentino, Fiorello o Maria De Filippi. Con quest’ultima la padrona di casa si è divertita moltissimo. Per non parlare di Sophia Loren della quale la Carrà ne esulta la personalità e il carattere affermando:

“è una donna fantastica e tra noi c’è “chimica”. Da allora ci sentiamo spesso. Le persone che ho incontrato finora mi hanno regalato dei momenti privati così emozionanti, divertenti, carini che mi sono fatta coraggio e ho detto: va bene, facciamo un’altra serie, ma con non più di quattro personaggi perché la preparazione è faticosa. Per ognuno di loro mi documento molto bene perché vorrei entrare nell’intimo di queste persone”

Dopo Renato Zero sarà la volta di Loretta Goggi e infine altri due ospiti di cui ancora non si conosce l’identità.