Torna Zelig in onda su Canale 5. Vanessa Incontrada e Claudio Bisio accoglieranno, ancora una volta, comici nuovi e di vecchia generazione. In cantiere ci sono tre puntate che potrebbero ben presto diventare quattro. Andiamo a vedere tutte le novità sulla nuova edizione di Zelig.

Zelig torna su Canale 5 con Vanessa Incontrada e Claudio Bisio: quando in tv cast e comici

E’ stata una delle piacevoli “novità” della scorsa stagione televisive ed è pronta a tornare. Si tratta di Zelig. La data ufficiale é quella di mercoledì 9 novembre 2022, ossia al termine di 070 lo speciale dedicato al concerto di Renato Zero che ha debuttato mercoledì 26 ottobre.

Sono previsti sei show dal vivo – in cartellone il 7 e 8, 11 e 12 e 16 e 17 novembre 2022 – che verranno poi rimontati per una serie di prime serate in onda su Canale 5. Gli show dal vivo si svolgeranno, come di consueto, a Milano presso l’ormai storico Teatro degli Arcimboldi. I biglietti sono in vendita e partono da un costo di 23 euro.

La formula collaudata di Zelig e i comici di quest’anno

La formula è la stessa dello scorso anno, le nutrite scalette di ogni appuntamento vedranno coinvolti i volti più noti e applauditi della comicità italiana. Hanno già confermato la loro presenza sul palco di Zelig: il Mago Forest, Ale & Franz, Teresa Mannino e Maurizio Lastrico (ma sono ancora tanti i nomi da definire). A loro si aggiungeranno comici emergenti che si sono messi in luce nei laboratori di Zelig, fucina sempre a caccia dei talenti di domani.

Zelig: la storia

In principio era “Zelig – Facciamo Cabaret“. Era il 1997 e Zelig più che un titolo era il locale di viale Monza dove dal 1986 la comicità sfornava i suoi migliori talenti. All’epoca i passaggi televisivi erano in seconda serata e su Italia 1. In pochi anni Zelig sarebbe però diventato un marchio di fabbrica capace di riempire platee enormi come il Teatro degli Arcimboldi e garantire audience fra i 3 e i 4 milioni di spettatori (guadagnando il prime time e la rete ammiraglia Canale 5).

Per la settima volta la “palestra della comicità“ italiana torna ora live nel gran teatro della Bicocca ancora una volta affidato alla conduzione e alla complicità di Claudio Bisio (primo a presentarlo nel 1997) e Vanessa Incontrada, probabilmente la più affiatata delle sue partner sul palco. «È un pezzo della mia vita», ha raccontato spesso Bisio che ha voluto per questa nuova edizione.