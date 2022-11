Il marchio “Zelig” entra nel Gruppo Mediaset. Il programma comico ha trovato un porto sicuro per continuare a rinnovare i successi raccolti in oltre 35 anni di attività. Stasera, su Canale 5, va in onda l’ultima puntata della stagione 2022 con Svisti e mai visti per una serata dedicata alla comicità da passare in allegria in famiglia sul divano davanti alla tv.

Zelig entra nel gruppo Mediaset: l’accordo

Grazie al nuovo accordo, Mediaset diventerà titolare del marchio Zelig e di tutti i diritti di sfruttamento dell’archivio, delle produzioni tv e dei siti web. I fondatori, ovvero Gino Vignali, Michele Mozzati e Giancarlo Bozzo, continueranno a gestire l’attività teatrale. Grazie a questo accordo Mediaset potrà creare contenuti per la tv e per le property web del

Gruppo e rafforzare la più grande fucina di talenti italiani oltre a sviluppare la ricerca

dei protagonisti del futuro della comicità.

Insomma se vi era il dubbio che Zelig potesse non andare più in onda, nonostante gli ottimi ascolti, ora il dubbio è stato spazzato completamente via. Mediaset ha così dimostrato di credere molto in questo programma. Oltre a questo di voler puntare su questa fucina di comici e comicità e di voler puntare molto su questo tipo di intrattenimento. Un intrattenimento dedicato a tutta la famiglia riunita davanti alla tv.

In merito a questo storico accordo Pier Silvio Berlusconi ha sottolineato: “Zelig è un grande valore, uno dei simboli più noti e più amati dell’intrattenimento italiano. Per noi è importante che continui a esistere e a crescere” ed aggiunto infine: “E siamo certi che grazie alla forza delle nostre reti e all’eccellente creatività dei fondatori, il simbolo della comicità italiana avrà un futuro importante“.

Dal canto loro Gino Vignali, Michele Mozzati e Giancarlo Bozzo hanno voluto annunciare: “la nostra soddisfazione di fondatori di Zelig per l’ingresso in Mediaset, il Gruppo che ha fatto crescere il nostro marchio negli ultimi 25 anni, dalla prima trasmissione tv del 1996 a oggi. Siamo inoltre felici di poter continuare a gestire il teatro di Milano, fornire la

creatività legata al marchio e mantenere la direzione artistica di Zelig“.

Zelig stasera in tv: Svisti e mai visti

Questa sera, mercoledì 30 novembre 2022, intanto andrà in onda in prima serata su Canale 5 l’ultima puntata dell’edizione 2022 dello show. Vedremo Zelig svisti e mai visti per ridere ancora tutti insieme con i comici più famosi che sono passati sotto il tendone e che hanno fatto ‘impazzire’ Claudio Bisio e Vanessa Incontrada.

Di cosa si tratta? Non sarà soltanto un “Best Of” delle recenti puntate, ma un contenitore di sketch inediti e, ovviamente, divertenti. Potremo assistere alle performance di: Ale e Franz, Mago Forest, Teresa Mannino, Maurizio Lastrico e tutti gli altri comici che tanto ci hanno fatto ridere nelle ultime serate.