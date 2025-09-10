Manca pochissimo ad una nuova edizione di X Factor 2025 2026. Tantissime le novità, a partire da un nuovo giurato e da un nuovo meccanismo nei bootcamp. Scopriamo insieme quando andrà in onda e quando ci sarà la finale.

Torna X Factor edizione 2025/2026: quando in tv e novità

Chi sarà il prossimo vincitore di X Factor 2025 2026? Tra pochi giorni inizia il talent musicale che vedrà 12 concorrenti contendersi la vittoria del programma. Dai casting alle Audizioni, gli aspiranti concorrenti dovranno salire sul palco e puntare alla finale che anche quest’anno si terrà, in diretta, da Piazza del Plebiscito a Napoli. L’appuntamento per la nuova edizione è previsto per giovedì 11 settembre 2025 su Sky e in streaming su NOW e SkyGo. La replica, in differita, andrà invece in onda ogni martedì dal 16 settembre alle 21.30 su TV8, al tasto 8 del telecomando.

Confermata alla conduzione del programma è Giorgia mentre c’è una novità tra i giurati: Francesco Gabbani prende infatti il posto di Manuel Agnelli. Accanto a lui ci sono Achille

Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi. Spetterà a loro ‘accendere il talento’ e scovare le nuove stelle del panorama musicale italiano partendo dal palco dell’Allianz Cloud di Milano,

che quest’anno si rinnova.

Cambia il meccanismo dei Bootcamp

I concorrenti durante le tre serate di Audition dovranno conquistare i giurati e ottenere almeno tre sì. Poi sarà la volta dei Bootcamp (due puntate) che vede un cambio del regolamento: i quattro giurati dovranno riascoltare nuovamente i talenti e scegliere chi far passare ma in modo unanime. Niente maggioranze: solo quattro sì netti potranno aprire le porte del turno successivo. Se l’accordo non si trova, ci potrebbero essere dei colpi di scena. Ogni giudice può giocarsi la carta dell’X Pass per cambiare il destino di un concorrente e portarlo con sé alla fase successiva.

Chi passerà il turno arriverà alle Last Call, l’ultima e la più dura delle fasi prima dei Live dove torneranno le tre sedie e la possibilità dei temutissimi switch. Le puntate Live di X Factor 2025 2026 inizieranno giovedì 23 ottobre sempre in onda su Sky e NOW, in diretta dal Teatro Repower di Milano. La finale è invece in programma il 4 dicembre 2025 a Piazza del Plebiscito in un evento gratuito.