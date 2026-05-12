Ci siamo: tutto pronto per il prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026, il concorso canoro al via stasera dalla Wiener Stadthalle di Vienna. In scaletta anche Sal Da Vinci, finalista per l’Italia, con la sua “Per sempre si”.

Eurovision Song Contest 2026 dove vederlo? Date e programma

Stasera, martedì 12 maggio 2026, dalle ore 21.00 va in onda la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026 in prima serata su Rai2. La 70esima edizione del concorso canoro è trasmessa dalla Wiener Stadthalle di Vienna con la conduzione affidata a Victoria Swarovski e Michael Ostrowski. A commentare per l’Italia l’inedita coppia composta da Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi.

Due le semifinali in programma: la prima del 12 maggio e la seconda di giovedì 14 maggio con la finale prevista per sabato 16 maggio su Rai1. Sul palcoscenico, durante le due semifinali, si alterneranno i 30 rappresentanti delle nazioni in gara pronti a conquistare un pass di accesso alla finalissima. Attenzione: sono ammessi di diritto alla finale i padroni di casa dell’Austria, ma anche i Paesi Big Five: Italia, Francia, Regno Unito, Germania e Spagna. La 70esima edizione dell’Eurovision è iniziata tra mille polemiche con la Spagna, grande assente del concorso canoro, che ha deciso di ritirarsi per via della presenza in gara di Israele. Una scelta condivisa anche da Irlanda, Islanda, Slovenia e Paesi Bassi che hanno ritirato la loro canzone dalla kermesse.

Scaletta Eurovision Song contest 2026 prima semifinale 12 maggio: ordine d’uscita

Durante la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026 sul palcoscenico della Wiener Stadthalle le esibizioni di 17 Paesi: 15 si contendono uno dei 10 posti disponibili per la finale, mentre l’Italia e la Germania sono già ammesse di diritto alla finalissima.

Scopriamo la scaletta e l’ordine di uscita dei Paesi in gara all’Eurovision Song Contest 2026 nella prima semifinale di stasera, martedì 12 maggio 2026:

Moldavia con Satoshi (Viva, Moldova) Svezia con FELICIA (My System) Croazia con LELEK (Andromeda) Grecia con Akylas (Ferto) Portogallo con Bandidos do Cante (Rosa) Georgia con Bzikebi (On Repley) Italia (già qualificata in finale) con Sal Da Vinci (Per sempre sì) Finlandia con Linda Lampenius x Pete Parkkonen (Liekinheitin) Montenegro con Tamara Živković (Nova Zora) Estonia con Vanilla Ninja (Too Epit To Be True) Israele con Noam Bettan (Michelle) Germania (già qualificata in finale) con Sarah Engels (Fire) Belgio con ESSYLA (Dancing on the Ice) Lituania con Lion Ceccah (Solo Quiero Mas) San Marino con Senhit (Superstar) Polonia con ALICJA (Pray) Serbia con LAVINA (Kraj Mene)

Eurovision Song contest 2026, Sal Da Vinci quando canta? Orario di uscita

Tra i protagonisti della prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026 c’è anche Sal Da Vinci con il brano “Per sempre si” chiamato a rappresentare l’Italia. Il vincitore del Festival di Sanremo 2026 è già ammesso alla finale di sabato 16 maggio. Sul palcoscenico della Wiener Stadthalle, Sal Da Vinci non è da solo visto che per la sua esibizione è accompagnato da Marcello Sacchetta, Francesca Tocca di Amici, Raimondo Sacchetta, John Cruz e Mirko Mosca.

Quando canta Sal Da Vinci all’Eurovision 2026? Sal Da Vinci in scaletta è dato come settimo e la sua esibizione dovrebbe andare in onda intorno alle 21.35/21.45.