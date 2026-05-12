La Rai si prepara anche quest’anno a seguire l’Eurovision Song Contest 2026 con la trasmissione delle tre serate live dalla Wiener Stadthalle di Vienna. Alla conduzione del commento italiano torneranno Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini, già protagonisti delle precedenti edizioni. Durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento sono intervenuti diversi dirigenti dell’emittente, tra cui Eleonora Villanti, Williams Di Liberatore, Claudio Fasulo e Giovanni Alibrandi, che hanno illustrato i dettagli della copertura televisiva e radiofonica. Nel corso dell’incontro è stato ufficializzato anche il nome della spokesperson italiana incaricata di annunciare i voti della giuria nazionale durante la finale. Dopo la partecipazione di Topo Gigio dello scorso anno, il compito passerà all’attrice Mariasole Pollio.

Eurovision 2026, intervista esclusiva a Mariasole Pollio

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Mariasole Pollio. Per lei è la prima esperienza all’Eurovision: “Negli ultimi anni sto vivendo tante esperienze nuove e molto importanti, vere “prime volte” che porto nel cuore. Proprio perché si tratta di occasioni inedite, non esiste mai un manuale da seguire: cerco semplicemente di affrontarle con spontaneità, entusiasmo e quella leggerezza positiva che mi rappresenta. In questo caso, poi, sento tutto l’onore e il privilegio di poter rappresentare l’Italia in un contesto così prestigioso nonostante la mia giovane età. È il Paese che amo, ricco di arte, cultura e bellezza, e poterlo raccontare anche attraverso questo ruolo è per me una grande emozione”.

Ad affiancarla in questa avventura saranno Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini: “Sono due persone a cui sono molto legata e che ho avuto la fortuna di conoscere in momenti diversi del mio percorso. Con Gabriele Corsi ho condiviso l’esperienza del mio primo Festival di Sanremo, un’avventura che mi ha fatta crescere tantissimo sia dal punto di vista personale che professionale e che mi ha lasciato ricordi bellissimi. Ci siamo incontrati poco fa, ci siamo abbracciati e ci saranno sicuramente altre occasioni per lavorare insieme, perché nel tempo si è creato un legame davvero speciale. Elettra Lamborghini invece è pura energia: trasmette positività, ha un carisma naturale ed è una persona estremamente dolce. Ritrovarla ogni volta è sempre un grande piacere”, ha dichiarato.

Sal Da Vinci rappresenterà l’Italia all’Eurovision con il brano “Per sempre sì”, ormai diventato un vero e proprio tormentone. Mariasole Pollio ha rivelato di fare il tifo per lui: “Farò sicuramente il tifo per Sal Da Vinci e, alla fine, credo che anche le polemiche abbiano avuto il loro lato positivo, visto come sono andate le cose. In questo lavoro bisogna essere consapevoli che qualunque cosa tu faccia porterà sempre con sé opinioni diverse: ci saranno apprezzamenti, critiche, consensi e dissensi, ed è naturale che sia così. Personalmente vivo questa esperienza con grande entusiasmo, soprattutto perché mi permette di rappresentare, anche solo in una piccola parte, l’Italia e la mia Napoli, una città che considero unica, piena di bellezza e meraviglia. Quindi forza Sal, sempre e comunque”.

Mariasole Pollio ha poi ricordato durante l’intervista la sua esperienza sul set di “Don Matteo”: “Il consiglio più importante è lo stesso che continuo a ripetere ancora oggi a me stessa: bisogna essere curiosi, avere voglia di imparare, lasciarsi sorprendere e studiare tanto. Arrivare preparati in un ambiente di lavoro aiuta ad affrontare anche le difficoltà con maggiore sicurezza e permette di vivere tutto con più serenità e divertimento, conoscendo meglio anche se stessi. Avere basi solide è fondamentale, anche se poi il percorso professionale è sempre in continua evoluzione. Per me Don Matteo è stata una vera scuola di vita, quasi come un addestramento: un set lunghissimo, durato mesi, con una squadra unita e costruita negli anni grazie al successo della serie. È stata un’esperienza che mi ha insegnato tantissimo e, nonostante fossi molto giovane, nessuno mi ha mai trattata con superficialità o con sconti. Mi sono impegnata giorno dopo giorno, affrontando salite e difficoltà con determinazione, ed è ancora oggi un ricordo a cui sono profondamente legata”.

In tv c’è un bel ricambio generazionale. Da De Martino a Pierpaolo Spollon, i giovani imperversano. Mariasole Pollio ci ha rivelato il suo sogno: “Ho ancora tantissimi sogni e obiettivi che vorrei realizzare, a partire da quello più grande: il Festival di Sanremo. Allo stesso tempo desidero continuare il mio percorso nella musica, perché rappresenta una parte fondamentale della mia vita, sia personale che artistica. Per me la musica è ovunque: è ritmo, emozione, libertà. Quando conduco un programma legato alla musica mi sento completamente a mio agio, quasi come se fossi a casa, libera anche di sbagliare, perché la musica stessa non è mai davvero perfetta. Anche le canzoni più belle nascono dall’incontro di elementi diversi che, solo insieme, trovano la loro armonia. E poi ci sono altri traguardi che mi affascinano molto, come i David di Donatello: sarebbe meraviglioso un giorno essere lì a ricevere un premio. Sognare non costa nulla e io continuo a farlo con entusiasmo… quindi, se dovesse arrivare una chiamata, prometto che terrò il telefono sempre acceso”.