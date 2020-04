News importanti su X Factor 2020 o meglio sulla prossima stagione del talent di Sky prodotto da Fremantle. Di cosa si tratta? Delle prime news ufficiali sullo svolgimento dei casting per selezionare i prossimi concorrenti o quantomeno coloro che approderanno davanti ai giudici del programma, ma anche delle primissime indiscrezioni su questi ultimi. Chi farà parte del cast di X Factor 2020?

X Factor 2020 casting: la prima fase è online

Sono aperti i casting per X Factor 2020. Tutti gli aspiranti cantanti che vogliono ripercorrere le orme di Chiara Galiazzo, dei Maneskin e di tutti gli altri artisti usciti dal talent firmato Sky potranno inviare il loro video provino online sul sito dedicato.

Ebbene sì. In tempi di Covid-19 il talent prodotto da Fremantle si è trasformato e ha aperto le proprie selezioni a tutti gli aspiranti concorrenti utilizzando le moderne tecnologie.

Chi potrà partecipare? Sono ammessi i video di chiunque voglia sfondare nel mondo della musica a patto che ciascun aspirante abbia compiuto i 16 anni alla data del 1 settembre 2020. Gli under 16 saranno invece scartati. I ragazzi più giovani, infatti, dovranno pazientare ancora prima di poter approdare sul palco del famoso talent che ha sfornato talenti su talenti.

Fino a quanto saranno aperte le iscrizioni? Per tutti gli aspiranti sarà possibile compilare il modulo preposto ed inviare il video provino fino al prossimo 20 giugno 2020.

I talenti scelti approderanno poi sul palco di X Factor davanti ai famosi giudici per la fase delle Audizioni che vedremo anche andare in onda in tv. Chi saranno però i giudici? Quali personaggi famosi prenderanno il posto dei loro esimi colleghi nella nuova edizioni? Ecco tutte le indiscrezioni.

X Factor 2020 giudici: chi ci sarà?

Non ci sono dubbi sulla presenza di Alessandro Cattelan alla conduzione, ma sulla giuria del prossimo X Factor 2020 si sono aperte le scommesse o quasi.

Le voci su Neffa si fanno sempre più insistenti, anche se ci sono momenti in cui si affievoliscono ed altri in cui tornano in auge con prepotenza.

Secondo Dagospia, invece, due ex giudici del programma potrebbero tornare e riprendere il loro ruolo. Di chi si tratta? Da un lato dell’amatissimo Mika e dall’altro di Manuel Agnelli.

Sarà vero? Siamo in attesa di ulteriori news.