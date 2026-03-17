Le fate più amate del mondo e tanti altri fantastici eroi sono pronti a far sognare il pubblico di tutte le età. Rainbow annuncia il lancio di “Winx Club & Friends”, il suo primo canale SVOD tematico disponibile su Prime Video, pensato per ragazze e ragazzi, giovani adulti e fan storici che vogliono tornare a spiccare il volo, sognare e vivere nuove avventure comodamente dal divano di casa.

Il canale sarà disponibile a partire dal 10 marzo 2026 in Italia, Francia, Regno Unito, Finlandia e Svezia, riunendo i brand più iconici di Rainbow dedicati a chi ama mondi fantastici, storie di amicizia, crescita e avventura, senza limiti di età.

Winx Club & Friends: cos’è e come funziona il nuovo canale SVOD

“Winx Club & Friends” rappresenta una nuova esperienza di fruizione pensata prima di tutto per i fan. Si tratta di un vero e proprio hub digitale dove gli appassionati di Winx Club e di altri show amati a livello internazionale potranno trovare tutti i loro mondi preferiti riuniti in un’unica offerta on-demand, completamente senza pubblicità.

Il progetto nasce come un canale tematico continuativo e curato, che si affianca alle tradizionali finestre di distribuzione. L’obiettivo è quello di offrire una nuova opportunità di scoperta e riscoperta dei franchise più iconici, rafforzando il rapporto diretto tra Rainbow e il suo pubblico globale, che oggi supera i 100 milioni di spettatori.

I contenuti disponibili al lancio: tra nostalgia e nuove avventure

Al debutto, “Winx Club & Friends” offrirà un catalogo ricco e variegato, capace di unire nostalgia e novità. Gli spettatori potranno rivivere le prime e iconiche stagioni televisive e i film di Winx Club, immergersi nelle avventure metropolitane di World of Winx e scoprire i misteri di Huntik Secrets and Seekers.

Non mancheranno anche contenuti dedicati alla moda e alla musica come Maggie & Bianca Fashion Friends, oltre a mondi fiabeschi e colorati come Regal Academy e PopPixie. Una proposta pensata per soddisfare gusti diversi, mantenendo sempre al centro temi universali come amicizia, crescita personale e spirito di avventura.

Un’offerta dinamica con nuovi contenuti ogni mese

Uno degli elementi chiave del nuovo canale è la sua natura dinamica. “Winx Club & Friends” nasce infatti con una promessa chiara: sorprendere continuamente il pubblico.

Ogni mese verranno aggiunti nuovi episodi, serie e film, con l’obiettivo di mantenere sempre alta la curiosità degli spettatori e offrire nuove occasioni di scoperta. Il canale è inoltre pronto ad accogliere anche nuove property di successo provenienti da altri studi, ampliando ulteriormente la sua proposta e diventando un vero punto di riferimento per l’intrattenimento fantasy.

Come abbonarsi a Winx Club & Friends su Prime Video

Accedere all’offerta sarà semplice e immediato. “Winx Club & Friends” sarà disponibile su Prime Video tramite abbonamento diretto, garantendo massima flessibilità agli utenti.

Il servizio sarà proposto a un prezzo accessibile, rendendo l’esperienza disponibile a un pubblico ampio e trasversale, in linea con la missione di Rainbow di portare contenuti di qualità a tutti.

Le parole di Rainbow: una nuova fase per l’intrattenimento digitale

“Con Winx Club & Friends compiamo un passo naturale nell’evoluzione di Rainbow come studio globale di contenuti”, ha dichiarato Marco Azzani, EVP Digital Channels and Distribution di Rainbow.

“Il canale nasce con l’obiettivo di offrire ai fan un’esperienza semplice, flessibile e continuativa, che valorizzi nel tempo i nostri franchise più amati e quelli dei nostri partner. È un progetto che rafforza il rapporto diretto con il pubblico e ci permette di sperimentare nuovi modelli di distribuzione, restando fedeli alla qualità e ai valori che da sempre contraddistinguono i nostri contenuti”.

Rainbow punta sull’innovazione e sul rapporto diretto con i fan

Con il lancio di “Winx Club & Friends”, Rainbow conferma la propria vocazione all’innovazione e apre una nuova fase nella fruizione del proprio catalogo.