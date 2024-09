Abbiamo intervistato in esclusiva Vittoria Puccini al Filming Italy Venice Award 2024 dove ha preso parte per essere stata premiata per il film Confidenza, un vero e proprio thriller co-scritto e diretto da Daniele Luchetti e basato sull’omonimo romanzo del 2019 di Domenico Starnone. La bravissima attrice ha preso parte in questi giorni alla Mostra del Cinema di Venezia proprio per ricevere l’ambito premio che – come sottolinea Tiziana Rocca, direttore generale e artistico del Premio – vuole omaggiare l’empowerment femminile. Durante l’intervista abbiamo potuto apprendere quanto sia stato stimolante per la Puccini poter lavorare con il registra, ma anche i progetti futuri che la porteranno nuovamente al Cinema, con un ruolo da cattiva, ma anche su Rai 1 per un melò in costume. Ecco cosa ci ha detto!

Intervista esclusiva a Vittoria Puccini

Eccoci al Filming Italy dove sei stata premiata per il film Confidenza. Che importanza ha avuto per te questo ruolo?

Ha avuto una importanza incredibile. E’ stata per me una esperienza davvero sorprendente, divertente, elettrizzante e molto stimolante. Lavorare con Daniele è proprio una botta di energia. Ti mette in discussione. Lavora tanto sull’improvvisazione quindi è proprio un regalo per un attore o un’attrice.

Hai interpretato tantissimi ruoli: nella loro scelta da cosi ti lasci guidare?

Dalla sceneggiatura. Un ruolo mi deve catturare. Lo leggo e devo pensare: “Mi interesserebbe entrare nella testa di questa donna e mi piacerebbe interpretare un personaggio di questo tipo”. Mi deve incuriosire.

Prossimi progetti?

Uscirà ad inizio dell’anno prossimo una serie che si chiama Belcanto, per Rai 1. Si tratta di una serie in costume. Un melò molto emozionante e coinvolgente per la regia di Carmine Elia. Poi un film per il cinema. E’ una favola. Un film per le famiglie e per i ragazzi. E’ la prima volta in cui mi sono confrontata con un ruolo da “cattivissima” quindi è stato molto, molto divertente.

Il video integrale con l’intervista a Veronica Puccini