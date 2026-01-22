In una visita inaspettata e priva di agenda ufficiale, Pier Silvio Berlusconi, Amministratore Delegato di MFE – MediaForEurope, ha raggiunto a sorpresa la sede del gruppo tedesco ProSiebenSat.1 a Monaco di Baviera. Un incontro senza formalità che ha segnato un’importante tappa nel rafforzamento dei legami tra MFE e il broadcaster tedesco, soprattutto dopo che MFE è diventata azionista di controllo.

Questa visita assume un significato particolare, considerando che si tratta del primo viaggio di Pier Silvio Berlusconi nella sede di ProSiebenSat.1 da quando MFE ha acquisito la maggioranza del gruppo tedesco. Un’occasione che, seppur non programmata, ha offerto un momento di incontro diretto e sincero con il CEO Marco Giordani e con il management, senza i riti ufficiali tipici di una trasferta istituzionale.

Pier Silvio Berlusconi in visita da ProSiebenSat.1: un incontro informale e carico di significato

Durante la sua visita, Berlusconi ha avuto l’opportunità di salutare i membri del team e incontrare i principali responsabili delle funzioni aziendali di ProSiebenSat.1, in un clima di cordialità e informalità. L’amministratore delegato di MFE ha voluto porre l’accento sull’importanza del rapporto diretto con il management e le persone che compongono l’azienda, piuttosto che sulla formalità dell’evento.

La visita ha avuto luogo in un contesto più ampio, che vede ProSiebenSat.1 come un asset strategico nel progetto di sviluppo pan-europeo di MFE. Il gesto di Pier Silvio Berlusconi di recarsi personalmente a Monaco, senza un’agenda definita, ha rappresentato un simbolo di vicinanza e di impegno per il futuro di ProSiebenSat.1, un gruppo che gioca un ruolo fondamentale nella crescita e nell’espansione del conglomerato mediatico europeo.

Le parole di Pier Silvio Berlusconi

Nel suo discorso, Pier Silvio Berlusconi ha sottolineato la lunga e riflessiva analisi che ha preceduto questa acquisizione, che ha visto MFE studiare l’azienda e il mercato tedesco per ben sette anni. Nonostante le difficoltà iniziali, Berlusconi ha espresso una convinzione crescente nel potenziale di ProSiebenSat.1 e ha elogiato l’operato di Marco Giordani, CEO del gruppo tedesco, che ha già contribuito a rafforzare la fiducia e l’entusiasmo per un futuro condiviso.

“Devo dirvi che sono molto felice di essere qui in ProSieben. È un vero onore per me essere qui con voi. Siamo anni che crediamo nel progetto di un nostro broadcaster europeo. Continuiamo a pensare che sia una grande opportunità di sviluppo, partendo dalla televisione, che è il nostro core business, ma guardando anche a tutte le altre piattaforme e tecnologie.”

Berlusconi ha ribadito la sua convinzione che, con il supporto del team e la leadership di Giordani, ProSiebenSat.1 potrà diventare ancora più forte e crescere ulteriormente. Ha anche voluto sottolineare il valore umano e professionale che ha riconosciuto nel team, esprimendo il suo desiderio di lavorare insieme per un futuro più solido e promettente.

“Il mio desiderio è quindi che iniziamo a guidarci l’un l’altro come una squadra sempre più unita, che lavori sempre di più insieme e che guardi al futuro con speranza, entusiasmo e tanta energia.”

In un clima di sincero ottimismo, Pier Silvio Berlusconi ha ribadito l’importanza di creare un legame ancora più forte tra le due realtà, puntando non solo sui numeri ma anche sull’entusiasmo e sulla passione condivisa da tutte le persone coinvolte.

Questa visita di Pier Silvio Berlusconi a ProSiebenSat.1, seppur non ufficiale, ha segnato un punto di svolta nella collaborazione tra MFE e il broadcaster tedesco, e pone le basi per una nuova fase di sviluppo e innovazione a livello europeo.