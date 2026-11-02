Cresce l’attesa per il ritorno di “Viola come il mare 3“, la terza stagione della serie tv di successo prodotta da Rti con Lux Vide (Gruppo Fremantle) con protagonista Francesca Chillemi. Scopriamo la data di partenza su Canale 5, ma anche trama e cast.

Viola come il mare 3, quando esce e dove vederlo in tv

Ci siamo: da mercoledì 4 ottobre 2026 dalle ore 22 circa appuntamento con la prima puntata della terza stagione di “Viola come il mare 3“, la serie televisiva trasmessa su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Un appuntamento che si preannuncia imperdibile per milioni di telespettatori che hanno seguito le vicende di Viola, il personaggio interpretato da Francesca Chillemi.

Grande assente di questa stagione è Can Yaman che ha prestato il volto a Francesco Demir, il grande amore di Viola, di cui si perderanno improvvisamente le tracce lasciando la protagonista in una profonda delusione. Al posto dell’attore turco arriverà Rodrigo Guirao Díaz, attore argentino conosciuto dal pubblico delle soap visto che ha recitato in “Terra ribelle”. L’attore interpreterà Massimo Paternò, ispettore capo della Polizia e vicino di casa di Viola. Due persone completamente diverse che vivranno momenti di contrasti e incomprensioni ma che nel tempo si trasformeranno in una profonda amicizia.

Viola come il mare 3, la trama: dove eravamo rimasti?

La seconda stagione di “Viola come il mare” aveva saluto il pubblico con un lieto fine. Viola non solo aveva ritrovato il padre Leonardo, ma era riuscita anche a coronare il suo sogno d’amore con Francesco Demir. Dopo due stagioni di tira e mola fatte di incomprensioni, avvicinamenti e allontanamenti, tra i due era finalmente scattato il bacio.

Un finale che aveva fatto impazzire i fan della serie che, nella terza stagione, si ritroveranno senza Can Yaman, protagonista maschile delle prime due stagioni. La terza seria parte proprio dalla scomparsa di Demir: cosa è successo? Non solo, le puntate saranno incentrate sul caso legato ad Alice D’Amario, una storia che coinvolgerà particolarmente Viola al punto da spingerla a farsi domande sul passato e sulla sua persona.

Viola come il mare 3, il cast

Ma passiamo al cast della terza stagione di “Viola come il mare 3“. Oltre alla presenza di Francesca Chillemi nel ruolo della protagonista Viola, confermate la presenza di volti noti come:

Ninni Bruschetta nei panni di Leonardo (padre di Viola),

nei panni di Leonardo (padre di Viola), Giovanni Nasta (Turi),

(Turi), Chiara Tron (Tamara),

(Tamara), Lorenzo Scalzo (Raffaele),

(Raffaele), Virginia Diop (Maryam)

(Maryam) Alice Arcuri

Giovanni Scifoni.

Non mancano le new entry: a cominciare dall’attore Rodrigo Guirao Díaz, Giulia Ercolini, Paolo Sassanelli e Fiorenza D’Antonio.

La terza stagione di Viola come il mare è una coproduzione RTI e Lux Vide. La prima puntata è fissata per mercoledì 4 novembre 2026 su Canale 5 e Mediaset Infinity.