Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di lunedì 2 novembre 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Sabina parla della conoscenza in corso con Dario.

Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata si è conclusa con il confronto tra Davide e Lara, due protagonisti del trono Over. I due troveranno un punto d’accordo oppure no? L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 2 novembre 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv

+++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++