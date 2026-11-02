Stasera, lunedì 2 novembre 2026, nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip condotto da Ilary Brasi su Canale 5. Accanto alla conduttrice, in studio in qualità di opinioniste, ritroviamo Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Analizziamo tutte le anticipazioni della puntata.

Grande Fratello Vip 2026 stasera su Canale 5, la diretta della quindicesima puntata del 2 novembre, cosa succederà?

Lunedì 2 novembre 2026 dalle ore 22.00 al via la diretta dellaquindicesima del Grande Fratello Vip 2026, il reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Immancabile la presenza delle due opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli pronte a commentare le vicende dei vips. Durante la diretta scopriremo anche il verdetto del televoto che questa settimana invita il pubblico a salvare uno tra Carmen di Pietro, Jonathan, Alex Belli, Valeria Marini e Piera Meloni. Chi sarà eliminato definitivamente dalla casa?

Intanto nella casa il clima si è fatto più pesante da quando Marina La Rosa è stata eletta dal pubblico come prima finalista di questa edizione. Una scelta che ha sorpreso non poco la ex gatta morta della prima storica edizione del Grande Fratello che, in studio, ha commentato così: «mi sento emozionata perché, come dice Cesara, io sono sempre stata molto divisiva. Non sono una di quelle che ti sta simpatica. Questa scelta e sentire l’approvazione del pubblico è emozionante». Alcuni giorni dopo Marina si è nuovamente schierata contro Alex Belli accusandolo di fare solo monologhi a favore di telecamere e non di raccontare mai nulla di se. «E tu, che tiri fuori di te? I tuoi sono sempre monologhi a favore della telecamera» – ha detto Marina, ma Alex ha prontamente replicato «io sono quella roba lì. Lei, non saprà mai chi è veramente Alex Belli. A me degli altri non me ne frega niente. Io sono così». Poco dopo l’attore si è ritrovato a parlare anche con Valeria Marini e Danto sul ruolo di Marina che, all’interno della casa, sta giocando a creare tensioni e separazioni. Proprio Marina, infatti, ha cercato un confronto – scontro con Danto che ha reagito scoppiando in lacrime.

Non solo, nella casa momenti di tensione anche tra Alex Belli e Alessandro Roncaccia che hanno coinvolto anche Carmen Di Pietro e Valeria Marini. Il tema è la “tiepida storia” tra Roncaccia e Piera che non convince ed emoziona nessuna né dentro né tantomeno fuori la casa.

Grande Fratello Vip 2026, eliminati e nomination del 2 novembre. Ci saranno concorrenti eliminati? I sondaggi e le percentuali del televoto per la finale

Durante la diretta della quindicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026 scopriremo anche il verdetto del televoto. Chi vuoi salvare tra Carmen di Pietro, Jonathan, Alex Belli, Valeria Marini e Piera Meloni? Il concorrente meno votato sarà definitivamente eliminato dalla casa.

Stando ai sondaggi online a primeggiare è Alex Belli con il 29,80% seguito da Carmen Di Pietro con il 26,87%. A seguire Alessandro Varsi con il 12,63% e Piera Meloni con il 12,42%. A rischio eliminazione restano Valeria Marini con il 10,30% e Jonathan Kashanian con il 7,98%. Chi sarà eliminato dalla casa?

GF VIP 2026, dove seguirlo in tv e streaming

Il Grande Fratello Vip 2026, il reality show condotto da Ilary Blasi, anche quest’anno torna con un doppio appuntamento settimanale. Dopo la partenza con la doppia puntata del giovedì e sabato, il reality show torna il lunedì e venerdì in prima serata su Canale 5. Tutti i fan e gli appassionati del programma potranno seguire le avventure dei concorrenti h24 con la diretta dalla casa disponibile: