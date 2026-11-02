Il ritorno sul piccolo schermo di The Traitors avverrà in esclusiva su Prime Video a partire da venerdì 6 novembre, con l’accessibilità garantita anche ai clienti dei servizi Sky Glass, Sky Q e Now Smart Stick. La fruizione della seconda stagione sarà organizzata in tre appuntamenti settimanali distinti per un totale di sei puntate: l’esordio vedrà il rilascio immediato dei primi tre capitoli, seguiti dal quarto e quinto episodio il 13 novembre, fino ad arrivare all’epilogo finale programmato per il 20 dello stesso mese.

In occasione del lancio del primo trailer esplicativo e della campagna promozionale, la produzione ha ribadito la conferma della formula di gioco originale che ha decretato il successo internazionale della trasmissione. All’interno di una residenza storica completamente isolata dal resto del mondo, i quattordici protagonisti VIP si troveranno divisi fin da subito tra il gruppo dei Leali e la fazione dei Traditori nominati nell’ombra. Ogni giornata sarà caratterizzata da prove collettive pensate per incrementare la quota del montepremi in palio, a cui seguiranno i summit notturni riservati agli cospiratori per concordare l’eliminazione diretta di un avversario.

Durante i dibattiti al tavolo rotondo si consumeranno scontri, sospetti e votazioni per scovare gli infiltrati: l’esito della competizione premierà la strategia dei Traditori qualora anche solo uno di essi rimanga in gara alla fine, mentre i Leali si spartiranno la somma finale unicamente nel caso in cui siano riusciti a neutralizzare ogni inganno.

“The Traitors 2”, intervista esclusiva a Valentina Nappi

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Valentina Nappi. Un debutto guidato da una forte curiosità, ma anche dalla consapevolezza dei propri limiti di convivenza all’interno della fortezza: “Non ho mai partecipato a un reality, ma ero curiosa di mettermi alla prova, pur sapendo che in realtà non è proprio un ambiente adatto a me. Mi stressa stare in una stanza con tante persone quando non si tratta di un’orgia”.

In un gioco basato sull’inganno e sulla manipolazione, la performer riflette sulla propria quotidianità e sul perché la menzogna non appartenga alla sua sfera personale o lavorativa: “Non sono una persona che ha motivo di tradire o mentire nella vita reale. Ho avuto la fortuna di costruirmi la mia comfort zone e, per quanto riguarda il lavoro, faccio esattamente ciò che mi piace. Scegliendo da sola i miei progetti, non ho alcuna ragione per mentire o tradire nel quotidiano”.

Spazio poi a una parentesi sulla vita privata e sul concetto di lealtà nei rapporti interpersonali: “Sono sempre stata brava a scegliere con cura le persone da avere attorno. Il tradimento peggiore subito? Nessuno in particolare. Ho avuto una crisi con mio marito, ma non lo definirei affatto un tradimento: si è trattato semplicemente di una normale crisi di coppia”.

Infine, parlando delle dinamiche instaurate con gli altri quattordici protagonisti del programma e della nascita di eventuali amicizie, la Nappi mantiene una visione lucida e distante da qualsiasi sentimentalismo: “Non posso dire di aver legato davvero con qualcuno. Ci sono state persone verso le quali ho nutrito profonda stima e altre che mi hanno lasciato ricordi meno significativi, ma non giudico nessuno in base a come l’ho conosciuto all’interno del programma: lì dentro avevamo tutti lo stesso obiettivo e stavamo solo giocando”.