Rai1 segue la Via Crucis 2023 presieduta da Papa Francesco. Come ogni anno, in occasione della giornata del Venerdì Santo, a due giorni dalla domenica di Pasqua, si celebra il tradizionale rito della Via Crucis a Roma. Ecco dove seguirlo in tv.

Via crucis 2023 in tv: la diretta con Papa Francesco su Rai1

In occasione della giornata del Venerdì Santo, a due giorni dalla domenica di Pasqua, si celebra il tradizionale Rito della Via Crucis a Roma. A celebrarlo è Papa Francesco che, nonostante il recente malore che l’ha costretto ad un ricovero presso il Policlinico Gemelli di Roma, guiderà la cerimonia dal Sagrato della Basilica di San Pietro a Roma. Il Rito della Via Crucis sarà trasmesso venerdì 7 aprile 2023 in diretta su Rai1 dalle ore 21.00, ma si potrà seguire anche sul canale 208 del digitale terrestre, su TV2000, e in streaming gratuito sulla piattaforma RaiPlay.

La Via Crucis è un rito della Chiesa cattolica con cui si ricostruisce e commemora il percorso doloroso di Gesù Cristo che si avvia alla crocifissione sul Golgota. 14 tappe che ricordano il calvario di Gesù: dalla condanno fino alla morte in croce. La cerimonia ha una durata di circa 1ora e 20 minuti e terminerà presso il Tempio di Venere sul Palatino intorno alle 22:30.

Via crucis 2023 a Roma: Colosseo e Fori Imperiali chiusi

Il Comune di Roma ha comunicato che, in occasione della celebrazione del Rito della Via Crucis 2023, nella giornata di venerdì 7 aprile saranno chiusi ai turisti le zone archeologiche del Colosseo, Foro Palatino e del Foro Romano. La chiusura è dalle ore 12.00 di venerdì 7 aprile fino alla conclusione delle celebrazioni.

Per chi volesse seguire il percorso delle 14 tappe della Via Crucis sono aperti alcuni varchi d’accesso in corrispondenza di: via dei Fori Imperiali/ largo Corrado Ricci, via degli Annibaldi/via Frangipane·, piazza del Colosseo/via Caudia, via di San Gregorio/via dei Cerchi, via dei Fori Imperiali/Clivio di Acilio, via degli Annibaldi/ponte pedonale, via Nicola Salvi/via delle Terme di Tito, piazza del Colosseo/via Labicana, piazza del Colosseo/scalinata che conduce a via Celio Vìbenna, via di San Gregorio/via Celio Vìbenna.

L’appuntamento con la diretta tv della Via Crucis 2023 di Papa Francesco è dalle ore 21.00 su Rai1.