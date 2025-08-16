La giornata del 15 agosto 2025 sarà segnata nel calendario per l’incontro storico tra il presidente americano Donald Trump e il russo Vladimir Putin. I due si sono incontrati in Alaska per parlare della pace in Ucraina e il loro vertice è stato trasmesso, in prime-time, da Mediaset. Una scelta che è stata premiata dagli ascolti e che mostra la grande attenzione dell’emittente privata ad un evento di attualità internazionale.

La grande attenzione dell’informazione Mediaset per il vertice Trump-Putin: gli ascolti

Ieri sera, venerdì 15 agosto 2025, Mediaset ha deciso di puntare tutto sull’informazione trasmettendo in diretta gli sviluppi del vertice tra il presidente americano Donald Trump e l’omologo russo Vladimir Putin. L’incontro si è svolto ad Anchorage, in Alaska, ed è durato quasi tre ore.

Su Retequattro, è andato in onda lo speciale “L’incontro Trump-Putin”, a cura di Videonews, che è stato condotto da Costanza Calabrese e Giuseppe Brindisi. Nel corso del programma è stato mostrato e raccontato il vertice tra i due leader dall’arrivo in aeroporto (con applauso e stretta di mano) alla conferenza stampa finale. Gli ascolti, come reso noto in un comunicato Mediaset, hanno premiato questa scelta di puntare sull’informazione e trasmettere in prima serata e in un venerdì d’agosto questo incontro.

L’incontro Trump-Putin ha ottenuto l’8.26% di share (per un totale di 674.000 spettatori) con picchi di 1.080.000 spettatori e il 10.3% di share. A seguire, su Canale5, l’edizione del TG5 della notte ha segnato il 10.3% di share (11.45% sul target commerciale).

Questa sera seguiremo insieme a voi l'incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin in Alaska, un evento destinato a segnare la storia. #zonabianca #4disera pic.twitter.com/Z6o96jeacU — 4 di sera (@4disera) August 15, 2025

Cosa è stato deciso nel vertice

Nella conferenza stampa congiunta post vertice (durato due ore e 45 minuti), Putin ha parlato di “incontro da 10 su 10” e si è detto “sinceramente interessato a porre fine al conflitto ucraino. Ma Kiev e l’Europa non ostacolino gli sforzi di pace“. In sintesi non si è raggiunto un accordo di pace anche se i due leader parlano di ‘progressi’.