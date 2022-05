Silvia Toffanin torna al timone di Verissimo per il doppio appuntamento della settimana. Quali saranno gli ospiti del rotocalco più amato e seguito del piccolo schermo? Scopriamo insieme tutti i protagonisti della puntata inedita di sabato 21 maggio. Come sempre domenica 22 maggio 2022 appuntamento con il meglio delle interviste realizzate in questa edizione.

Verissimo, ospiti di sabato 21 maggio 2022

Sabato 21 maggio dalle ore 16.10 torna l’appuntamento con Verissimo, il programma di successo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Una nuova imperdibile puntata con tantissime interviste a personaggi di spicco del mondo dello spettacolo, ma anche dello sport e della politica. Primo ospite della settimana è Marcell Jacobs, il campione olimpico dei 100 metri a Tokyo è pronta a raccontarsi per la prima volta in assoluto in compagnia della mamma Viviana.

E ancora in studio Domenico Merlo, il padre di Michele, il cantante di Amici conosciuto con il nome di Mike Bird, scomparso lo scorso anno. Restando in tema Amici di Maria De Filippi ad una settimana dalla finale che ha visto trionfare Luigi, in studio ci sarà proprio il vincitore di Amici 2022 per raccontare l’emozione della vittoria e i progetti per il futuro.

Spazio poi ai finalisti: dal ballerino Michele, vincitore della categoria ballo, ma anche la cantante Sissi che ha vinto il premio della Critica. E ancora: Alex, cantante finalista e la coppia formata dalla ballerina Serena e dal cantante Albe finalisti dell’ultima edizione del programma.

Verissimo, ospiti di domenica 22 maggio 2022

L’appuntamento con Verissimo torna anche domenica 22 maggio 2022 dalle ore 16:30. Attenzione, per l’occasione prosegue il ciclo di puntate speciali “Verissimo Le Storie” con le interviste più belle ed emozionanti realizzata da Silvia Toffanin in questa edizione da record del rotocalco televisivo. Un’occasione per rivivere grandi emozioni!

Che dire: l’appuntamento con Verissimo di Silvia Toffanin è come sempre doppio: il sabato e la domenica pomeriggio su Canale 5.