Tutto pronto per una nuova puntata di Verissimo, il rotocalco di successo condotto da Silvia Toffanin il sabato pomeriggio su Canale 5. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni dell’appuntamento in onda sabato 13 febbraio 2021.

Verissimo ospiti: Francesco Sarcina de Le Vibrazioni

Sabato 13 febbraio 2021 dalle ore 16.00 torna l’appuntamento con Verissimo, il programma televisivo campione d’ascolti di Canale 5. Silvia Toffanin torna con tante nuove ed imperdibili interviste a personaggi del mondo dello spettacoli pronti a raccontarsi come non hanno mai fatto prima.

Negli studi di Verissimo tra gli ospiti di sabato 13 febbraio c’è Francesco Sarcina, voce e leader de Le Vibrazioni. Il cantante è in studio per presentare la sua autobiografia dal titolo “Nel Mezzo” in cui ha deciso di raccontare la sua vita fatta di luci ed ombre. Non solo, Sarcina per la prima volta parla anche del rapporto con la ex moglie Clizia Incorvaia rivelando:

Le persone hanno parlato tanto a differenza mia. In questo libro ho voluto colpevolizzare solo me stesso, mi sono messo a nudo e mi sono autodenunciato. Mi sono reso conto che è facile giudicare gli altri, ma chi lo fa in continuazione è perché ha dei problemi con sé stesso. Penso che dopo un grande amore ci possa essere una grande rabbia, con la speranza però che poi possa arrivare una grande pace, perché bisogna pensare ai figli. I gossip mi hanno fatto sorridere, ho vissuto cose ben peggiori, ma vanno tutelati i figli: ho sofferto molto per loro

Verissimo, puntata di sabato 13 febbraio: tutti gli ospiti

Non solo, nella puntata di sabato 13 febbraio 2021 di Verissimo ospiti in studio anche Riccardo Fogli e Dodi Battaglia. I Pooh sono pronti a raccontare la loro lunga amicizia, sopra e fuori dal palco, che dura da più di 50 anni!

E ancora: ospite Melissa Satta, la ex velina di Striscia La Notizia protagonista della prima intervista dopo la fine del matrimonio con Kevin-Prince Boateng. Altre due donne al centro della puntata: Elena Santarelli e Jo Squillo.

Infine, ospite per la prima volta Francesca Sofia Novello, modella e fidanzata del pluricampione di motociclismo Valentino Rossi.