Torna il doppio appuntamento del weekend di Verissimo, il rotocalco televisivo di successo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni delle puntate in onda sabato 25 e domenica 26 gennaio 2025.

Verissimo, gli ospiti di sabato 25 gennaio 2025

Sabato 25 gennaio 2025 dalle ore 16.30 va in onda “Verissimo”, il rotocalco televisivo campione d’ascolti presentato da Silvia Toffanin su Canale 5. Una nuova puntata tutta da scoprire con protagonisti volti noti del mondo dello spettacolo, ma anche della musica e della televisione. Tra gli ospiti di sabato 25 gennaio: Carolyn Smith, la coreografa e giurata di Ballando con le Stelle. Non solo, spazio alla prima intervista esclusiva di Giacomo Giorgio, attore balzato alla grandissima popolarità grazie alla serie cult “Mare Fuori”. E ancora in studio Maurizio Ferrini, celebre per l’interpretazione dell’irresistibile personaggio della Signora Coriandoli.

Tra i protagonisti della puntata del sabato anche Jenny Guardiano, ex concorrente di Temptation Island e Paola Di Benedetto, ex Bonas di Avanti un altro e vincitrice del Grande Fratello Vip. Infine l’attrice comica Fatima Trotta.

Verissimo, gli ospiti di domenica 26 gennaio 2025

L’appuntamento con Verissimo torna anche domenica 26 gennaio 2025 dalle ore 16.00 sempre su Canale 5. Tra gli ospiti di oggi la ex campionessa di nuoto Federica Pellegrini che quest’anno si è fatta apprezzare e conoscere dal grande pubblico sulla pista di Ballando con le Stelle. E ancora: Stefano Bettarini protagonista di un toccante momento in cui ricorderà il papà Mauro, recentemente scomparso all’età di 86 anni. In studio anche l’intervista doppia ad Asia Argento e Matilde Gioli, attrici del nuovo film “Fatti vedere”.

A Verissimo direttamente da Uomini e Donne arrivano Martina De Iannon e Ciro dopo la scelta. Inoltre anche Rossella Brescia e Kledi Kadiu, due maestri simbolo del programma Amici di Maria De Filipp. Infine torna in studio l’ex pugile Daniele Scardina, accompagnato dalla mamma e dal fratello.

L’appuntamento con Verissimo 2025 è come sempre il sabato e domenica pomeriggio su Canale 5.