Prosegue a gonfie vele la nuova edizione di Temptation Island 2025, il viaggio nei sentimenti raccontato da Filippo Bisciglia su Canale 5. Gli ascolti record della prime due puntate ha spinto Mediaset a bissare l’appuntamento la prossima settimana. Ecco come cambia la programmazione del reality su Canale 5!

Temptation Island 2025 prossime puntate: doppio appuntamento su Canale 5

Non c’è estate senza Temptation Island! Anche quest’anno il pubblico italiano premia il reality show dei sentimenti firmato Fascino con ascolti record che sfiorano i 3milioni di telespettatori! Numeri da capogiro per la rete di Pier Silvio Berlusconi che ha pensato di raddoppiare l’appuntamento di Temptation Island 2025. Proprio così, il viaggio nei sentimenti di Temptation Island andrà in onda con due imperdibili puntate previste per mercoledì 23 e giovedì 24 luglio 2025.

Cambia così la programmazione di Temptation Island la prossima settimana, visto che Mediaset ha deciso di trasmettere due puntate che si preannunciano cruciali tra falò di confronto e nuove possibili crisi per le coppie di fidanzati e fidanzate. Ricordiamo che sono sette le coppie di concorrenti che hanno deciso di mettersi alla prova tra single tentatori e tentatrici nello splendido villaggio di Calalandrusa Resort di Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro. Confermato, invece, il singolo appuntamento di questa settimana per giovedì 17 luglio 2025 come sempre su Canale 5.

Temptation Island 2025, ascolti record per la nuova stagione

In una stagione televisiva che non ha visto brillare i reality show, basti pensare agli ascolti del Grande Fratello, L’Isola dei Famosi e la chiusura anticipata di The Couple, il trionfo di Temptation Island 2025 è sotto gli occhi di tutti. Il reality show condotto da Filippo Bisciglia è tra i programmi più visti dell’estate con dati di ascolto davvero importanti. La prima puntata ha registrato 3.452.000 telespettatori con uno share del 27,8%, ma con la seconda si è andati ben oltre con 3.870.000 spettatori incollati allo schermo e una share del 30,51%.

Numeri da record anche tra i giovani dove tra i 15-34 anni lo share vola al 53.77% mentre sui 15-19 anni arriva al 61.5%! Da segnalare che il docu-reality ha toccato anche picchi di 4 milioni 300 mila spettatori con il 40% di share conquistando anche i social con l’hashtag #TemptationIsland!