Cosa ci riservano gli episodi di Beautiful in onda nella settimana dal 19 al 25 luglio? L’appuntamento quotidiano su Canale 5 con le vicende dei Forrester si preannuncia particolarmente ricco di colpi di scena, e nel corso delle prossime puntate assisteremo a momenti di fortissima tensione. Al centro dei riflettori troveremo Thomas, che chiederà la mano di Hope. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Trame settimanali Beautiful: lansia di Ridge

I timori di Steffy sulla relazione tra Hope e Thomas sono condivisi da Ridge. Forrester senior non può evitare di preoccuparsi per il figlio. L’uomo sa bene che la figlia di Brooke non nutre per il ragazzo lo stesso amore che lui prova per lei, e teme che ciò possa farlo soffrire, facendo riaffiorare la vecchia ossessione.

Hope però lo rassicura, dicendosi convinta che Thomas sia cambiato e – seppure non possa promettere nulla sulla durata della loro relazione – è certa che lui saprebbe ora affrontare anche un epilogo diverso da quello che vorrebbe. Come ha già fatto con Steffy, Hope ribadisce anche a Ridge che la relazione tra lei e Thomas è una cosa che riguarda solo loro. Ridge a quel punto smette di insistere.

Anticipazioni Beautiful al 25 luglio: Thomas discute con Steffy

Nel frattempo, anche Thomas e Steffy hanno un confronto, sebbene questo si svolga con toni decisamente più pacati rispetto al passato. Lui le chiede di non intromettersi più nella sua relazione con Hope e di chiedere a Finn di fare altrettanto.

Il giovane medico intanto incontra un nuovo paziente: Xander Avant, che in passato era stato stagista alla Forrester e si era trovato coinvolto nel piano di Thomas per impedire che Hope scoprisse che sua figlia non era morta ed era stata adottata da Steffy. Lo stesso Xander ha sempre sospettato che Thomas abbia avuto un ruolo determinante anche nella morte di Emma Barber, che aveva minacciato di rivelare la verità ed era poi morta in un incidente stradale.

Beautiful, spoiler settimanali

Xander nota nello studio di Finn una foto delle nozze tra il medico e Steffy e appare scosso. A quel punto decide di confidare a Finnegan tutti i suoi sospetti.

Il ragazzo è convinto che sia stato Thomas a provocare l’incidente in cui è morta Emma, e nonostante sia stato dichiarato innocente rimane – a suo modo di vedere – una persona estremamente pericolosa.

Xander mette in guardia Finn.

Ridge difende Thomas nelle prossime puntate Beautiful

Steffy affronta con suo padre il discorso su Thomas e Hope, e torna a dichiararsi contraria sulla loro relazione. Se la ragazza teme che il fratello possa ricadere nel vortice dell’ossessione, Brooke – che ha modo di ascoltare la loro conversazione – non può fare a meno di temere per l’incolumità della figlia.

Secondo le due donne il rapporto tra Thomas e Hope porterà solo guai. A sorpresa però Ridge si schiera dalla parte del figlio, e lo difende sostenendo che sono entrabi adulti e che forse meritano anche loro una possibilità di essere felici insieme.

Beautiful, spoiler: Thomas fa una proposta di matrimonio a Hope

Chi nelle due famiglie non avrebbe mai voluto assistere al coronamento della relazione tra Thomas e Hope resta deluso. Il ragazzo si presenta dalla giovane Logan con un anello e le chiede di sposarlo!

Fiori d’arancio in vista? Sembra un po’ presto, visto che Hope – pur ammettendo di essere molto legata a lui – non se la sente di accettare e gli chiede un po’ di tempo per pensarci.

Thomas però si dimostra paziente, e le chiede di tenere l’anello e indossarlo come ciondolo vicino al cuore, senza parlarne con nessuno per il momento.

Beautiful, cos’altro accade nella soap di Canale 5?

Al Giardino Bill dice a Liam di avere un appuntamento con Poppy, la madre di Luna. La donna però è ancora incerta se accettare o meno l’invito del magnate, che vuole solo riuscire a capire se e quando può averla già incontrata.