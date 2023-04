Torna il doppio appuntamento con Verissimo, il rotocalco di successo condotto da Silvia Toffanin nel pomeriggio di Canale 5. Scopriamo insieme tutti gli ospiti e le anticipazioni delle puntate di sabato 29 e domenica 30 aprile 2023!

Verissimo, ospiti di sabato 29 aprile 2023

Sabato 29 aprile 2023 dalle ore 16.30 torna l’appuntamento con “Verissimo”, il programma di interviste condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Una nuova imperdibile puntata con protagonisti grandi personaggi del mondo dello spettacolo e della televisione pronti a raccontarsi a cuore aperto nel salotto del pomeriggio di Canale 5. Tra gli ospiti della puntata di sabato 29 aprile in studio Claudio Bisio per la prima intervista di coppia con la moglie Sandra Bonzi.

E ancora in studio la conduttrice Rosanna Lambertucci pronta a raccontarsi a cuore aperto con la figlia Angelica. Tra gli ospiti della puntata anche l’attrice Gabriella Pession e il ballerino Ramon, ultimo concorrente eliminato dal serale di “Amici” di Maria De Filippi. Infine a concludere la puntata gli attori Primo Reggiani e Raniero Monaco di Lapio, impegnati nella serie di successo di Canale 5 “Il Patriarca”.

Verissimo, ospiti di domenica 30 aprile 2023

Anche domenica 30 aprile 2023, dalle ore 16.30, torna il doppio appuntamento di Verissimo, il rotocalco televisivo di successo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Nella puntata di domenica tra gli ospiti: Pietro Orlandi, il fratello di Emanuela Orlandi per parlare della riapertura di un’inchiesta da parte del Vaticano sulla morte della sorella, scomparsa il 22 giugno del 1983 a soli 15 anni.

Non solo, ospiti in studio anche Michelle Hunziker e Gerry Scotti, due super nonni da poco tornati anche dietro al bancone di “Striscia la notizia”. E ancora: il giornalista Paolo Brosio, che ha da poco dovuto dire addio all’amata mamma. A concludere la puntata l’intervista a cuore aperto a Gianni Sperti, ballerino ed opinionista di Uomini e Donne. Infine ospiti in studio anche Lavinia e Alessio, la ex tronista e la sua scelta reduci dall’esperienza del dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5.

L’appuntamento con Verissimo è come sempre il sabato e domenica pomeriggio su Canale 5.