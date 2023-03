Tutto pronto per il duplice appuntamento di Verissimo di Silvia Toffanin, il rotocalco televisivo di successo trasmesso nel weekend su Canale 5. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni delle puntate di sabato 11 e domenica 12 marzo 2023.

Verissimo, gli ospiti di sabato 11 marzo 2023

Sabato 11 marzo 2023 dalle ore 16.30 appuntamento con una nuova puntata di Verissimo, il rotocalco televisivo di successo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. La conduttrice è pronta ad intervistare personaggi di spicco dello spettacolo italiano. Il primo ospite della puntata di sabato 11 marzo è Piero Chiambretti alla vigilia della partenza del nuovo programma “La tv dei 100 e uno“. Non solo, in studio tra gli ospiti l’attore turco Uğur Güneş, che presta il volto al personaggio di Yilmaz Akkaya, il protagonista della soap opera turca “Terra amara” campione d’ascolti di Canale 5.

E ancora Franco Nero pronto a raccontare la sua lunga carriera in Italia e nel mondo alla vigilia dell’uscita del nuovo film “L’uomo che disegnò Dio”. Ospiti in studio anche Syria per un’intervista a cuore aperto: dal successo al Festival di Sanremo al grande dolore per la morte del padre Elio Cipri. Infine ospiti: Manuela Villa e la bellissima attrice Madalina Ghenea.

Verissimo, gli ospiti di domenica 12 marzo 2023

Le interviste di Silvia Toffanin a Verissimo tornano in onda anche domenica 12 marzo 2023 dalle ore 16.30 sempre su Canale 5. Per l’appuntamento della domenica, la padrona di casa è pronta ad incontrare Giorgia. La cantante, reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2023 con il brano “Parole dette male”, racconta della sua straordinaria carriera. E ancora ospite Nino D’Angelo per celebrare 50 anni di carriera.

Tra gli ospiti anche: Sandra Milo, icona senza tempo del cinema italiano, Anna Pettinelli e Paola Caruso, che parlerà del grave problema di salute che ha colpito il figlio Michele e di come sta oggi.

L’appuntamento con Verissimo è come sempre dalle ore 16.30 il sabato e domenica pomeriggio su Canale 5.