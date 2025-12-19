Alla presentazione delle fiction Rai per il 2026 abbiamo avuto modo di intervistare in esclusiva la bravissima Vanessa Scalera, giunta a Roma per presentare la nuova stagione di Imma Tataranni, amatissima fiction di Rai 1. L’attrice ha confermato che per lei sarà l’ultima stagione, ma ha anche annunciato, anche se in maniera sibillina, che non è detto che la serie non possa continuare con altri personaggi. Ecco le sue esatte parole e il commento all’assenza del personaggio di Alessio Lapice nelle nuove puntate. In fin dei conti la Scalera ha ragione, non si può ridurre una serie come Imma Tataranni ad una unica storia d’amore. Il personaggio è più complesso.

Intervista esclusiva a Vanessa Scalera

Sei la regina delle fiction

No, no, no, la regina no, la regina no.

Beh ma i numeri parlano chiaro. Il prossimo anno in quale fiction Rai sarai protagonista?

Beh, secondo voi perché sono qua?

Per Imma Tataranni, che però è l’ultima stagione da come hai detto?

Per me sì, però poi che ne so, magari ci saranno persone, non lo so. Diciamo che non posso dirvi nulla, però per me sì, ma potrebbe continuare anche con altre persone, non lo so, non lo so. Non mi fate queste domande imbarazzate.

In questa lunga cavalcata cosa ti ha regalato il tuo personato, cioè Imma?

Beh, tante cose. Sono otto anni, sette anni di vita, sono lunghissimi perché sono cinque stagioni, però le abbiamo girate in otto anni. E’ un pezzetto di vita importante, professionale, sentimentale. Ci sono stati compagni, i miei compagni d’avventura, insomma, gli attori con cui ho recitato, che sono diventati anche dei carissimi amici. Insomma, è un pezzetto di strada importante che abbiamo fatto insieme, quindi lo porterò sempre dentro di me, no?

Com’è cambiata l’Imma?

Imma non è cambiata. Poi sarebbe anche ingiusto far cambiare i personaggi. I caratteri non cambiano. Io non è che sono cambiata con l’Imma Tataranni, il mio carattere è sempre quello. Sicuramente il personaggio che mi ha cambiato la vita professionale a cui sono grata, quello sì, però io non sono cambiata.

Senza la presenza di Alessio Lapice il finale non rischia di essere un po’ scontato?

Beh no, vedetela prima, perché questo vuol dire che quindi era soltanto la coppia che funzionava? Mi chiedo. Per chi è appassionato al racconto romantico sicuramente è ovvio che un po’ di delusione ci sarà, ma l’Imma è anche altro. Alessio è stato il protagonista maschile di questa serie, è uno dei più importanti, è un amico. Però l’Imma Tataranni ha anche tanto altro, il racconto, i racconti che continuiamo a mettere in scena, il rapporto che lei ha con tutti gli altri. Ridurlo soltanto a racconto sentimentale mi pare impoverire un po’ questi otto anni. Alessio rimarrà, la storia tra Imma e Carlo Giuri rimarrà sempre una perla per me, insomma, la terrò sempre nel cuore. Anche Imma però, le cose finiscono.

Il video integrale con l’intervista