Un incontro, un sorriso e poi un abbraccio che per gli appassionati di Imma Tataranni vale quasi come una piccola reunion. Vanessa Scalera e Barbara Ronchi si sono ritrovate alla Mostra del Cinema di Venezia 2026, regalando un momento particolarmente affettuoso davanti agli occhi di chi da anni le associa ai personaggi di Imma e Diana.

Le due attrici si sono incontrate al Lido nella giornata dedicata, tra gli altri, a Il fuoco che ti porti dentro, il nuovo film di Edoardo De Angelis con Vanessa Scalera protagonista. E nel momento in cui si sono ritrovate, tra loro è scattato un abbraccio spontaneo: non semplicemente il saluto tra due colleghe, ma quello di due donne legate da una vera amicizia.

Vanessa Scalera e Barbara Ronchi, l’abbraccio a Venezia 2026, c’è commozione

La presenza delle due attrici nello stesso momento a Venezia non è passata inosservata. Il 9 settembre Vanessa Scalera ha calcato il red carpet di Il fuoco che ti porti dentro, film presentato in Concorso a Venezia 83 e proiettato in Sala Grande. Anche Barbara Ronchi era presente sul tappeto rosso della serata. Le principali fotogallery dedicate all’evento mostrano infatti entrambe tra le protagoniste del red carpet.

Il loro incontro ha però assunto immediatamente un significato particolare per il pubblico televisivo. È difficile, infatti, vedere Vanessa Scalera e Barbara Ronchi insieme senza pensare a Imma Tataranni e Diana De Santis, protagoniste di uno dei rapporti di amicizia più amati della fiction di Rai 1.

E questa volta la finzione c’entra fino a un certo punto.

Imma e Diana amiche nella fiction, Vanessa e Barbara nella vita

Il rapporto tra Vanessa Scalera e Barbara Ronchi va ben oltre Imma Tataranni. È stata proprio Ronchi a raccontarlo in passato al RadiocorriereTV: le due erano amiche già prima di ritrovarsi sul set della serie Rai. L’attrice ha spiegato che il percorso di Diana è stato fortemente legato alla sua amicizia con Vanessa e che ritrovarsi insieme nei ruoli di Diana e Imma è stato qualcosa di speciale.

Una relazione che Barbara Ronchi ha confermato anche successivamente. Parlando dell’esperienza in Imma Tataranni, ha definito Vanessa Scalera «una delle mie più care amiche», sottolineando come proprio il sentimento che lega le loro due protagoniste sia stato uno degli elementi capaci di conquistare il pubblico.

Per questo l’abbraccio di Venezia assume quasi un significato diverso: Imma e Diana sullo schermo, Vanessa e Barbara nella vita.

Vanessa Scalera a Venezia con Il fuoco che ti porti dentro

Per Vanessa Scalera quella veneziana è stata soprattutto una giornata importante dal punto di vista cinematografico. Il fuoco che ti porti dentro, diretto da Edoardo De Angelis e tratto dall’omonimo romanzo di Antonio Franchini, è uno dei film italiani selezionati per il Concorso ufficiale della Mostra.

Scalera interpreta Angela, madre dalla personalità travolgente del protagonista Antonio, interpretato da Lino Musella. La storia si sviluppa attorno a una cena della Vigilia di Natale durante la quale tensioni, incomprensioni e vecchie ferite familiari tornano prepotentemente a galla. Nel cast figurano anche Elena Radonicich, Ivana Lotito, Nicole Malaj, Samuele Mazza, Tony Laudadio e Tommaso Ragno.

Barbara Ronchi, invece, è a Venezia 83 anche in una veste prestigiosa: fa parte della Giuria internazionale della sezione Orizzonti, presieduta da Valérie Donzelli.

Ma tra film, giurie e red carpet, uno dei momenti destinati a emozionare maggiormente i fan di Imma Tataranni resta proprio quello più semplice: Vanessa Scalera e Barbara Ronchi che si ritrovano e si stringono in un abbraccio. Due attrici, due colleghe, ma soprattutto due amiche vere.