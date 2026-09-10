Tutto per la mia famiglia (titolo originale Kardeşlerim) si prepara a regalarci nuovi colpi di scena nel daytime di Canale 5. Nei prossimi episodi – in onda dal 12 al 18 settembre – assisteremo alla delusione di Berk per l’atteggiamento distaccato di Aybike. Spazio anche a un gesto avventato del giovane, che aggredisce Tolga (salvo poi scoprire che tutto è nato da un malinteso). Cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Trame settimanali Tutto per la mia famiglia (dal 12 al 18 settembre)

Berk non riesce a rassegnarsi all’improvviso distacco di Aybike. Dopo averla implorata più volte di spiegargli cosa sia accaduto, riceve da lei una risposta fredda e amara: non prova più amore per lui.

Il ragazzo – senza sapere che Aybike ha sentito alcuni commenti di sua madre Ayla – è convinto che Tolga sia la causa della rottura.

Tutto per la mia famiglia, spoiler al 18 settembre

Dopo le riprese del videoclip diretto da Ogulcan, Berk perde le staffe e aggredisce Tolga in caffetteria. Poco dopo si scopre che tutto è nato da un malinteso. Successivamente, Tolga confessa a Cemile di essere innamorato di lei, lasciandola senza parole.

Orhan si preoccupa quando vede un uomo aggirarsi nel giardino di casa. Temendo che il proprietario voglia vendere l’abitazione e sfrattare la sua famiglia, cerca di scoprire cosa stia succedendo. Intanto, all’insaputa di Orhan, Sengül si è già mossa: si reca di nascosto in un’agenzia immobiliare e chiede all’agente di rassicurare gli inquilini, garantendo loro che potranno continuare a vivere lì.

Le accuse di Süsen nelle prossime puntate della dizi turca

Süsen fatica sempre di più a mantenere il segreto sulla morte di Kadir. Messo sotto pressione Akif, Kaan inventa un piano per allontanarla da Ömer: compra un braccialetto portafortuna identico a quello rubato da Harika e lo infila di nascosto nel libro di matematica di Ömer mentre girano il video per il progetto scolastico.

All’inizio Süsen accusa Ömer di aver rubato, ma poco dopo scopre la verità: la videocamera ha ripreso Kaan mentre nascondeva il braccialetto in un libro. Furiosa, decide di dire finalmente tutto a Ömer, ma Kaan, per impedirglielo, si procura un taglio alla mano attirando l’attenzione su di sé. Doruk e gli altri lo portano in ospedale, dove Kaan confessa a Ömer di essersi ferito di proposito per gelosia e gli rivela che Süsen è la sua fidanzata, ammettendo di aver ideato quel piano per allontanarli.

A scuola, Kaan ammette apertamente a Süsen di essersi ferito di proposito per impedirle di raccontare a Ömer il segreto sulla morte di Kadir. Riesce poi a convincerla a fingere di essere la sua ragazza, così da tenere Ömer a distanza. Vedendoli insieme, Ömer molto deluso e finisce per credere di essere stato usato solo per far ingelosire Süsen.

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Haluk si presenta agli Eren affermando di essere il nuovo proprietario della loro casa. Racconta di averla ricevuta come risarcimento per una truffa subita dal costruttore Ferhat. Sengül e Orhan scoprono così che Ferhat è sparito dopo aver ingannato loro e molte altre persone.

Suzan affronta un colloquio piuttosto deludente e, poco dopo, smarrisce il cellulare. A ritrovarlo è Resul, dando inizio a un primo incontro curioso tra i due. Successivamente, Suzan viene chiamata per un secondo colloquio e, con sua grande sorpresa, Resul sceglie di assumerla direttamente come sua assistente.