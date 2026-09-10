Ascolti tv 9 settembre 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Il sesso degli angeli” contro “Erica una detective per caso“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 9 settembre 2026? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta aquelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv ieri sera: “Il sesso degli angeli” vs “Erica una detective per caso”. Auditel del 9 settembre 2026

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Il sesso degli angeli” contro “Erica una detective per caso”. Chi ha vinto?

Rai 1: Il sesso degli angeli, il film italiano del 2022 scritto, diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni con Sabrina Ferilli ha strappato un sorriso a 1.623.000 spettatori pari allo 11.4% di share.

Su Rai 2: Basket – Mondiali Femminili: Italia-Australia, la partita ha incollato alla tv 483.000 spettatori pari al 2.9%.

Rai 3: Rino Gaetano, la parabola di un artista tra i più amati e cantati dal pubblico ha interessato 790.000 spettatori pari allo 5.2% di share.

Rete 4: E’ sempre Cartabianca, il talk di attualità e politica, approfondita e commentata da Bianca Berlinguer con tanti ospiti ha registrato 565.000 telespettatori pari ad uno share del 5.5%.

Canale 5: Erica una detective per caso, la nuova miniserie tv con protagonista Vanessa Incontrada ha appassionato 2.300.000 spettatori con uno share del 18.5%.

Italia 1: Chicago P.D., la serie televisiva statunitense creata da Dick Wolf, Derek Haas, Michael Brandt e Matt Olmstead ha tenuto col fiato sospeso 868.000 spettatori con il 6.3% di audience.

La7: Putin – Anatomia di uno zar, il docufilm dedicato a Vladimir Putin raccontato da Ezio Mauro ha raccolto 482.000 spettatori con il 3.2%.

Tv8: Liverpool-Atletico Madrid, la partita di Champions League ha incollato alla tv 817.000 spettatori (5.1%).

Nove: Buy it now – Mai più senza, il programma condotto da Gabriele Corsi con la giuria composta da Mara Maionchi, Giorgio Mastrota e Stefano D’Onghia ha incuriosito 410.000 spettatori (2.9%).

Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.

Affari Tuoi : 3.624.000 spettatori con il 20.7 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.136.000 spettatori con il 23.7% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 9 settembre 2026

RAI 1

La Volta Buona : 1.233.000 spettatori con il 12.3 % nella prima parte e 1.359.000 spettatori con il 16 % nella seconda parte;

: spettatori con il % nella prima parte e spettatori con il % nella seconda parte; Il Paradiso delle Signore : 1.253.000 spettatori con il 15.1% ;

: spettatori con il ; Vita in diretta: 1.313.000 spettatori con il 16.8% nella presentazione e 1.632.000 spettatori con il 19.4%.

CANALE 5