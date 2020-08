Uomini e Donne riparte il 14 settembre come è ormai noto, tuttavia, come sapete il dating show di Maria De Filippi è registrato per cui vi sveliamo quale sarà il giorno della registrazione della prima puntata del programma pomeridiano di canale 5.

Uomini e Donne: svelata la data di registrazione della prima puntata

La data di registrazione della prima puntata di Uomini e Donne è stata svelata dal sito ufficiale Instagram del programma. E manca davvero pochissimo affinchè torni nelle nostre case la nostra beniamina, Maria De Filippi che ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì ci tiene compagnia dagli schermi di canale 5.

C’è grande attesa da parte dei telespettatori, che non vedono l’ora di conoscere i nuovi tronisti e vedere come si comportano all’interno dello studio e in esterna con le corteggiatrici. I tre sono stati resi noti dal sito Witty Tv, e sono: Davide Blanda, Gianluca De Matteis e Davide Donadei.

I tre ragazzi attraverso una breve presentazione si sono fatti conoscere. E quindi, attraverso una votazione social si dovranno scegliere solo due di loro che potranno quindi salire sul trono.

Uomini e Donne: il terzo tronista è Alessandro Basciano, ex tentatore di Valeria Liberati a Temptation Island

Ma se c’è in corso una scelta tra i tre ragazzi citati sopra, sappiamo – come riporta il sito Vicolo delle News – che Alessandro Basciano, ex tentatore di Valeria Liberati all’interno di Temptation Island è il terzo tronista.

Una bella soddisfazione per Alessandro a cui fu già offerto il trono dalla stessa Maria De Filippi ma che poi l’autrice Raffaella Mennoia, fermò inaspettatamente. Ora Alessandro, aldilà della sua avvenenza può dimostrare di che pasta è fatta.

Uomini e Donne, il 27 agosto si registra la prima puntata del programma

Il 27 agosto 2020 verrà registrata la prima puntata della nuova edizione. Nel sito ufficiale si legge: “Ufficiale: la prima registrazione di Uomini e Donne sarà il 27 agosto”.

Naturalmente Uomini e Donn tornerà in onda nella sua collocazione classica, prendendo il posto della soap turca Daydreamer – Le ali del sogno.

Quest’anno il programma avrà una importante novità: a fronte del successo registrato nel corso delle ultime settimane della scorsa edizione, il Trono Classico e il Trono Over non saranno più separati. Quindi in studio troveremo, sia dame e cavalieri che tronisti e corteggiatori.

Vi piace questa novità?