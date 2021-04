Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, mercoledì 7 aprile 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata volano stracci tra le corteggiatrici di Massimiliano e non solo. Anche Angela e Biagio discutono animatamente.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, al centro studio Armando e Angela. A sorpresa tra i due è nata una conoscenza, ma ben presto si scatena un putiferio. Cosa è successo? Per scoprirlo i invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 7 Aprile 2021 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata comincia dal trono di Giacomo. Il tronista si confronta con Carolina.

ore 14:55 – La corteggiatrice Carolina è rimasta male per il comportamento di Giacomo: “ogni volta che scende una ragazza nuova non esci con me, che ti pensi che i sentimenti vanno come un interruttore? Non sono una lampadina! Sono una delusa, non so se riesco ad essere come ero con te, sono umana. Devi darmi qualcosa anche tu, continui a non portarmi mai in esterna”.

ore 15:15 – Si passa a Gemma che è uscita in esterna con Riccardo. La dama si sfoga nel dopo puntata: “la parola amicizia è un concetto per me importantissimo, io vivo di amicizia. E’ la mia famiglia allargata. Non perdo il mio entusiasmo e la mia energia, è quello che ho dentro di me, magari ci passo su un giorno e poi cerco di ritrovarlo”. La Galgani in lacrime: “dico quello che sento, le cose le manifesto per come mi sento“.

ore 15:25 – Gemma entra in studio e si confronta con Riccardo: “mi dispiace vederti piangere, non ho mai fatto piangere una donna e non vorrei cominciare adesso. Vedere la tua reazione mi è dispiaciuto tantissimo, ma credo che già alla nostra esterna te l’ho detto“. Il cavaliere parla di amore: “é una cosa molto complicata e ci vogliono cose che si devono assemblare”.

ore 15:30 – Gemma replica a Riccardo: “calma, qui nessuno parla d’amore, io vivo d’amore, una vita senza l’amore è una vita a metà. Nell’esterna tu sei arrivato e mi hai dato un abbraccio particolarmente affettuoso e importante, ma poi mi hai detto che qualcosa è cambiato durante l’esterna. Cosa è cambiato? Io non ho bisogno di amici”.

ore 15:45 – Confronto fra Isabella e Gemma. “Tu sei un personaggio, se tu li contatti sono lusingati” dice la nuova dama, ma la Galgani si difende “non è vero, io non sono un personaggio sono qui come ci sei tu“. Isabella: “secondo me è un modo elegante quello di Riccardo per dirti che non è interessato”. In difesa di Gemma c’è Nicola: “la conosco molto bene, lei sta molto attenta ai dettagli e alle parole. Oggi con i social ci sta che abbia interpretato il modo di mandare messaggi in maniera diversa“.