Manca solo l’ufficialità da parte dei diretti interessati anche se un bacio rubato confermerebbe la storia d’amore tra Martina e Gianmarco di Uomini e Donne. Da diversi giorni si rincorrono rumors ed indiscrezioni, mentre Martina su Instagram ha pubblicato una Storia parlando di “nuovo smartphone”.

Martina e Gianmarco di Uomini e Donne sono una coppia: la reazione della ex Cristina Ferrara

Il trono di Uomini e Donne regala una sorpresa, forse nemmeno tanta inaspettata. Martina De Ioannon pochi mesi fa nel dating show televisivo di Maria De Filippi aveva scelto Ciro Solimeno. Alla non scelta Gianmarco Steri veniva offerto poco dopo il trono; un percorso che l’ha portato a conoscere Cristina Ferrara. Due storie d’amore nate nel programma, ma terminate poco dopo nella vita reale. La prima coppia a scoppiare è stata quella formata da Gianmarco e Cristina. Poco dopo Martina e Ciro si sono lasciati, ma a distanza di settimane il gossip è più infuocato che mai. Perchè? Semplice, la notizia che in tanti sognavano: Martina e Gianmarco stanno insieme.

La reazione più dura è arrivata da Cristina Ferrara che, dopo la rottura con Gianmarco, ha scritto su Instagram: “non c’è nulla di male se l'”amore” trionfa altrove, ma giocare sporco è un altro discorso. Chi lascia una relazione facendo credere che fosse colpa dei litigi, mentre sapeva benissimo di portare avanti qualcosa di facciata non ha perso una storia. Ha solo perso la maschera. E adesso, mettendo insieme i tasselli, ho finalmente tutto più chiaro. Ringrazio me stessa di non essermi sbagliata“.

Cristina Ferrara non ha alcun dubbio: il distacco dell’ex Gianmarco Steri era dovuto al suo interesse, forse mai scomparso, verso Martina. Non solo, la ex corteggiatrice ha anche rivelato di un incontro casuale tra Martina e Gianmarco al The Sanctuary di Roma; un incontro che, col senno di poi, forse non è stato del tutto casuale. “Adesso ho collegato tutti i punti, capisco anche perché proprio il giorno di quell’incontro casuale, arrivò quella chiamata poche ore prima con la scusa di volere ‘mettere tutto nero su bianco‘” – ha detto Cristina che non esclude una strategia di Gianmarco per chiudere la loro relazione. Nonostante la grande delusione, Cristina gli augura il meglio: “di riuscire, finalmente, a sentirsi davvero sé stesso. Perché vivere per compiacere gli altri o per mantenere una facciata è la cosa peggiore che si possa fare“.

Uomini e Donne, la reazione di Ciro Solimeno su Martina e Gianmarco

Anche Ciro Solimeno, la scelta di Martina a Uomini e Donne, è rimasto spiazzato e deluso. “Se davvero avessi saputo che dal 15 settembre si sentiva già con Gianmarco, pensate che avrei fatto venire la mia famiglia a Roma il 13 e il 14? È surreale solo immaginarlo. Non l’avrei mai permesso, non avrebbe avuto senso” – ha detto l’ex di Martina su Instagram. Non solo, il ragazzo ha aggiunto: “davvero qualcuno può credere che io sapessi tutto, che accettassi quella situazione e nello stesso tempo continuassi a vivere serenamente la mia vita con lei? È lei invece che mi ha preso in giro fino all’ultimo secondo, fino all’ultimo minuto, fino a quando siamo stati insieme l’ultima volta. Ha sfruttato tutto quello che poteva sfruttare, senza un minimo di rispetto per quello che c’era stato“.

Infine Ciro Solimeno su un possibile tradimento di Martina ha precisato: “non penso mi abbia tradito, ma troppi segnali. Diceva che non stava bene da mesi. Ma dopo una settimana che Gianmarco si lascia, lei lascia me… a casa mia due più due fa quattro“.