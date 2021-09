Gemma Galgani di Uomini e Donne è felice dopo l’intervento di chirurgia al seno. A pochi giorni dalla messa in onda della prima puntata del dating show di successo condotto da Maria De Filippi su Canale 5, la dama del Trono Over ha rilasciato le prime dichiarazioni sul nuovo décolleté.

Gemma di Uomini e Donne: “seno rifatto? Non ho avuto paura dell’operazione, sono felice”

L’indiscrezione è realtà: Gemma si è rifatta il seno! La Galgani, una delle dame più amate e discusse del programma “Uomini e Donne” è pronta a tornare in tv con un décolleté nuovo di zecca! All’età di 71 anni ha ceduto alla vanità e ha deciso di rifarsi il seno; un intervento che però l’ha costretta a rinunciare alle vacanze estive, ma che rifarebbe ad occhi chiusi.

A raccontarlo è stata proprio la 71enne torinese che ha rilasciato una lunga intervista in esclusiva al settimanale Nuovo Tv dichiarando:

Ho ceduto alla vanità lo ammetto. Ho deciso di fare un regalo a me stessa e sono pienamente soddisfatta.

Una decisione ponderata quella della Galgani che ha aggiunto: “ero giù di morale per le tante delusioni sentimentali e così ha cominciato a stuzzicarmi l’idea di un nuovo miglioramento fisico, un cambiamento che mi potesse rendere più sicura anche a livello emotivo“.

Gemma Galgani dopo l’intervento al seno: “non mi resta che incontrare il mio principe”

Nessuna paura per la dama torinese che parlando dell’intervento di chirurgia ha aggiunto: “non ho avuto paura dell’operazione, perché di natura non sono paurosa. Ho solo dovuto rinunciare alle vacanze, ma non mi ha pesato“.

Naturalmente la notizia, manco a dirlo, ha scatenato un vero e proprio putiferio sui social. In tantissimi, infatti, l’hanno accusato di questa scelta, ma la dama non ha paura delle critiche. “Porto avanti le mie idee senza guardarmi indietro” – ha precisato la 71enne che vorrebbe essere d’esempio per tutte quelle donne della sua età che hanno paura di esporsi e di mettersi in gioco. “Mi piacerebbe invece essere d’esempio a tutte quelle donne che, alla mia età, non hanno il coraggio di fare quello che ho fatto io, magari proprio per paura di quello che possono pensare gli altri” le sue parole.

Una cosa è certa: la Galgani è felice della sua scelta e del risultato ottenuto: “mi sento meglio anche con me stessa“. La dama ora è pronta a trovare l’amore della sua vita: “non mi resta che incontrare il mio principe per scrivere insieme il lieto fine. Ma stavolta non lo voglio azzurro, lo voglio vero” ha concluso la dama.

Non resta che augurarle di trovare quanto prima il suo principe azzurro!