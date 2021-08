Oramai non ci sono più dubbi: Gemma Galgani di Uomini e Donne si è rifatta il seno! La notizia era trapelata pochi giorni fa sui social per voce di Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo Tv, che aveva rivelato: “la dama torinese che da undici anni cerca l’amore nel dating show di Maria De Filippi – apparirà in studio con un decolleté nuovo di zecca. Una grande novità che non passa inosservata“. La conferma ufficiale è arrivata proprio dalle pagine del noto settimanale che ha piazzato in copertina la bella dama di 70 anni con tanto di seno nuovo!

Gemma di Uomini e Donne: a 72 anni ha un seno tutto nuovo!

Grandi novità nel dating show “Uomini e Donne” di Maria De Filippi. La dama storica del Trono over Gemma Galgani ha deciso di stupire ancora una volta i telespettatori e gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti con un seno nuovo di zecca! Proprio così la Galgani è ricorsa ad un piccolo intervento di chirurgia estetica per rifarsi il decolleté. La prima foto ufficiale è stata pubblicata sul settimanale Nuovo Tv diretto da Riccardo Signoretti che mostra in copertina la dama con tanto di seno nuovo e la didascalia “ora ho il décolleté di quando ero ragazza. Ho ceduto alla vanità”.

Si tratta delle prime dichiarazioni della dama torinese sul nuovo decolleté a conferma che è felice del risultato ottenuto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Riccardo Signoretti (@riccardo_signoretti)

Ursula Bennardo di Uomini e Donne contro Gemma: “problema psicologico”

La scelta di Gemma Galgani di ricorrere ancora una volta al chirurgo estetico ha diviso il pubblico. Sui social c’è chi è dalla parte della 72enne dama torinese, ma tantissime sono le critiche. Al momento la “rivale” Tina Cipollari non si è ancora pronunciata in merito alla decisione della dama di rifare il seno, ma sicuramente in studio non si tirerà indietro nel dire la sua.

Intanto sui social è Ursula Bennardo, ex dama e compagna di Sossio Aruta, ad attaccare Gemma Galbani dandole della problematica. “Penso sia un problema psicologico” – ha detto la compagna di Sossio Aruta che sui social ha puntato il dito contro la dama.

“Non accettare la propria età penso sia un problema psicologico e non fisico!” – ha aggiunto la ex dama. Contro la Galgani però c’è anche una fonte segreta convinta che dietro questo gesto ci sia solo il desiderio di trovare un principe azzurro come Giorgio Manetti. Con un décolleté nuovo di zecca possa essere l’arma vincente per la sognatrice Gemma?