Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di giovedì 12 novembre 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Elena chiede a Fabrizio di uscire dal programma: è nato un nuovo amore!

Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende trono di Giorgia. In studio prosegue il confronto con Lory e Raffaele dopo la scoperta di una iscrizione ad una agenzia di moda e spettacolo. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 11 novembre 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv

+++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++