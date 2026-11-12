Al momento in cui scriviamo manca ancora un mese e mezzo all’arrivo del Natale, ma le piattaforme di streaming cominciano già a riempirsi di pellicole a tema, nel tentativo di intercettare in anticipo i gusti del pubblico casual, pronto a farsi cullare da storie dal sapore familiare e piene di buoni sentimenti. Netflix è naturalmente in prima linea ed ecco che negli ultimi giorni ha scalato le classifiche un film che ripropone la ricetta classica, con in più l’aggiunta dell’elemento canino quale ulteriore surplus per grandi e piccini.

D’altronde, già il titolo Un cucciolo per Natale faceva ben poco per nascondere le carte, mettendo al centro dell’attenzione proprio il suddetto miglior amico dell’uomo, che si fa voce narrante e ha il fondamentale compito di introdurre il contesto familiare dei Goss, pronti a festeggiare il Natale in condizioni non propriamente gioiose, come vedremo nella trama.

Un cucciolo per Natale: la festa che verrà – recensione

L’architetto Hunter è sposato con l’avvocata Juliana, ma il loro matrimonio sta attraversando un periodo di crisi, anche perché lei ha messo da parte la propria carriera per occuparsi della prole, composta dalla diciassettenne Ello e da due gemelli più piccoli. Con loro vive anche il nonno paterno Sander, rimasto vedovo da due anni e mai ripresosi completamente da quel doloroso lutto. A tenere uniti i Goss ci pensa Winstead, un tranquillo basset hound che osserva le vicende dei padroni umani e ne racconta gli umori tramite il voice-over che accompagna l’intera visione.

Ben presto l’animale avrà un suo simile come nuovo compagno di giochi: Ello trova infatti sul ciglio della strada una cucciola di corgi abbandonata e decide di adottarla, dandole il nome di Ruby. Ma la famiglia dovrà affrontare nuove difficoltà quando Juliana viene ricoverata d’urgenza in ospedale in gravi condizioni, una situazione che spingerà Sander a uscire dal proprio isolamento per occuparsi dei nipoti e delle faccende domestiche. Tutto questo mentre il 25 dicembre si avvicina sempre più, carico come mai di nuove incognite.

Dalla carta allo schermo

La sceneggiatura adatta l’omonimo romanzo di W. Bruce Cameron, con la regista Cathryn Michon che si è ritrovata a dover confezionare un racconto intriso ovviamente di retorica, secondo quelle logiche da american dream per cui tutto deve risolversi per il meglio, soprattutto quando ci si avvicina a Natale. Nessuna discussione sulle spese mediche o sull’assicurazione sanitaria, spinosa questione d’Oltreoceano, nessuna concessione a sfumature che esulino dal raccontino rassicurante dove il lieto fine è già scritto, come d’altronde devono garantire le produzioni alimentari del filone.

Un cucciolo per Natale può contare su un cast eterogeneo, guidato da Dennis Quaid – che nella prima scena scimmiotta dichiaratamente Il grande Lebowski – Milo Ventimiglia e Mary Steenburgen. Il film cerca di mescolare commedia, dramma e facili emozioni, affrontando anche temi potenzialmente più complessi come l’elaborazione del lutto, il coraggio di ricominciare e la malattia. Potenzialmente, appunto, dato che tutto ciò viene metabolizzato all’interno di una sceneggiatura fragile, incapace di dare reale consistenza e maturità ai propri personaggi, che seguono linee guida ampiamente prefissate. A questo si aggiunge come detto l’elemento canino, che appare come un gratuito orpello per intercettare ulteriormente i favori degli spettatori amanti degli animali.

Conclusioni finali

Un film che segue tutte le convenzioni del genere, con il titolo Un cucciolo per Natale che d’altronde lasciava già presagire a cosa si sarebbe andati incontro. Pur innescando qua e là qualche miccia drammatica, il racconto si affida a un impianto emotivo e retorico ampiamente telefonato, lasciando che le atmosfere natalizie prendano comunque zuccherosamente il sopravvento.

Il ricorso al cane parlante come narratore e osservatore, espediente attraverso il quale conosciamo la famiglia protagonista, risulta poco necessario ai fini puramente narrativi, pensato soprattutto per conquistare la simpatia del grande pubblico. E quando i migliori amici dell’uomo diventano addirittura due, il tranello è servito, con un’efficacia tanto furba quanto gratuita.