Si intitola “Il sogno di Eşref” (Eşref Rüya in turco) il nuovo serial acquistato recentemente da Mediaset. La trama combina dramma, romanticismo, azione e criminalità, mentre nel cast troviamo una delle attrici turche più amate anche nel nostro Paese. Pronti a scoprire di più su questa nuova dizi turca, che vedremo prossimamente su Canale 5?

Il sogno di Esref, trama del nuovo serial drammatico turco

La storia è incentrata su Eşref Tek, un uomo che è rimasto orfano da piccolo e – a causa di una profonda solitudine – sprofonda in un mondo in cui regna la criminalità. Nel corso degli anni l’uomo è riuscito a costruirsi un’identità che gli permette di dominare in questo universo così oscuro.

Gli orfani sono per lui come dei fratelli, che hanno rimpiazzato la sua famiglia perduta, e con loro ha costruito la sua carriera criminale.

Eşref vive in una continua lotta tra la responsabilità di trovarsi a capo di un’organizzazione segreta e la costante ricerca della pace, che in realtà ha sempre sognato. L’improvvisa apparizione di Nisan Akyol nella sua vita scatena in lui una tempesta interiore, le cui conseguenze sono imprevedibili.

Nel cast un’attrice amata dal pubblico italiano

Ad interpretare il protagonista maschile, Eşref Tek, è l’attore turco Çağatay Ulusoy, che qualcuno ricorderà per il suo ruolo di Hakan nel serial “The Protector”. D’altronde, con il successo delle dizi turche anche da noi, capita sempre più spesso di ritrovare attori già noti anche al pubblico italiano. Ed è proprio questo che accade con la protagonista femminile della serie: Demet Özdemir non solo è molto conosciuta, ma anche uno dei volti turchi più amati.

Se Ulusoy risveglierà dei ricordi negli utenti Netflix (dove è stata trasmessa la serie The Protector), siamo pronti a scommettere che saranno in moltissimi a riconoscere nella bella protagonista di “Il sogno di Eşref” l’indimenticabile Farah Erşadi di “Io sono Farah”. Tra le serie interpretate da Demet Özdemir e andate in onda anche in Italia ci sono poi “DayDreamer – Le ali del sogno” (dove interpretava Sanem Aydın) e “My Home My Destiny” (dove era Zeynep Göksu).

Il cast completo de “Il sogno di Eşref” comprende:

Eşref Tek, interpretato da Çağatay Ulusoy

Nisan Akyol, interpretata da Demet Özdemir

Çiğdem Serim, interpretata da Büşra Develi

Gürdal Bozok, interpretato da Necip Memili

Müslüm Çermik, interpretato da Tolga Tekin

Faruk Sezeri, interpretato da Ahmet Rıfat Şungar

Kadir Yanık, interpretato da Görkem Sevindik

Yakup Karaşan, interpretato da Macit Koper

Irmak Bozok, interpretata da Ceren Benderlioğlu

Qualche curiosità sulla dizi turca Eşref Rüya (Il sogno di Eşref)

La serie si compone di due stagioni, per un totale di 47 puntate della durata di 135 minuti ciascuna, ed è stata trasmessa in Turchia dal 19 marzo 2025 al 10 giugno 2026 su Kanal D.

Mediaset ha recentemente acquistato i diritti, e stando alle prime indiscrezioni si prepara a trasmetterla su Canale 5 entro fine 2026 e, al massimo, a inizio 2027. Come sempre accade, anche gli episodi di questa nuova serie saranno ridimensionati nella durata per adattarli alla programmazione italiana.

La serie è diretta da Uluç Bayraktar, scritta da Ethem Özışık e Lokman Maral e prodotta da Tims&B Productions. La storia di Eşref è ambientata a Istanbul, in particolare a Sarıyer, Şişli, Scutari, Beyoğlu e Büyük Yeni Han.[