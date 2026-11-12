Una mattinata dedicata al presente e soprattutto al futuro di Mediaset e MFE. Pier Silvio Berlusconi ha incontrato la stampa a Cologno Monzese per fare il punto sui risultati raggiunti dal gruppo, sulle strategie di crescita internazionale e sulle novità che potrebbero interessare i palinsesti dei prossimi mesi. Tanti gli argomenti affrontati nel corso della conferenza, dagli ascolti delle reti generaliste alle nuove opportunità offerte dall’intelligenza artificiale, passando per i progetti televisivi e alcune delle questioni più discusse del momento.

Pier Silvio Berlusconi presenta tutte le novità Mediaset

Ad aprire l’incontro è stato lo stesso Berlusconi, che ha voluto sottolineare il percorso di trasformazione organizzativa avviato a luglio. MFE sta infatti passando da una realtà presente principalmente in Italia e Spagna a una multinazionale del broadcasting europeo. In questo processo, ha spiegato, una delle priorità è valorizzare le risorse interne, soprattutto quelle più giovani.

Tra i nuovi ingressi presentati ci sono Marcello Galli, direttore Risorse umane e Organizzazione di MFE, e Riccardo Siro Galli, direttore Marketing operativo di RTI. Spazio anche a Mia, un’intelligenza artificiale sviluppata per supportare le attività interne del gruppo e presentata come una nuova collaboratrice.

Mediaset, ascolti in crescita: Canale 5 protagonista

Uno dei capitoli centrali della conferenza è stato quello dedicato agli ascolti televisivi. I dati illustrati nel corso dell’incontro evidenziano una crescita significativa per Mediaset negli ultimi cinque anni: il gruppo ha guadagnato quattro punti di share nelle 24 ore, mentre nel prime time l’incremento arriva a quasi cinque punti.

Particolarmente rilevante il risultato dell’ultimo anno, nel quale la crescita sarebbe stata sostenuta anche dal successo de La Ruota della Fortuna. Il game show condotto da Gerry Scotti continua a ottenere risultati importanti: nel 2026 ha registrato una media vicina al 24% di share e oltre quattro milioni di spettatori.

Berlusconi ha sottolineato anche le performance di Canale 5 in prima serata. Tra i titoli più forti della stagione figurano Il mio nome è Carlo, Temptation Island e Tu si que vales. Una menzione speciale è stata riservata alla fiction dedicata a Carlo Acutis, indicata come la più vista della stagione autunnale e dell’anno. Oltre ai quattro milioni di spettatori raccolti sulla televisione generalista, la produzione ha aggiunto un ulteriore milione di spettatori su Mediaset Infinity.

Buoni risultati anche per Italia 1, che continua a intercettare il pubblico più giovane, con Le Iene tra i programmi di punta, e per Rete 4, protagonista di una stagione particolarmente positiva. Quest’ultima ha incrementato il proprio ascolto nelle 24 ore di un punto di share in due anni, arrivando a diventare la quarta rete nazionale.

Berlusconi ha voluto richiamare l’attenzione anche sulle reti tematiche Mediaset: secondo i dati presentati, il loro ascolto complessivo supera quello dell’intero gruppo Warner Bros. Discovery e quello di Sky.

MFE, i conti dei primi nove mesi e l’occupazione in Italia

Tra i numeri più significativi presentati durante la mattinata ci sono quelli relativi ai primi nove mesi del 2026. L’Entertainment di MFE ha raggiunto un EBIT adjusted di 122 milioni di euro, con un incremento di 87 milioni rispetto allo stesso periodo del 2025, pari a una crescita del 250%.

Un risultato che si distingue nel confronto con altri importanti broadcaster europei. TF1 ha registrato un EBIT di 102 milioni, in diminuzione di 73 milioni (-42%), mentre M6 ha riportato un EBITA di 93 milioni, in calo di 50 milioni (-35%).

Un altro tema affrontato è stato quello dell’occupazione, in un settore attraversato da importanti ristrutturazioni. Secondo i dati presentati, tra il 2023 e il 5 novembre 2026 i piani selezionati dei grandi gruppi media e delle big tech prevedono circa 60.000 tagli annunciati.

Mediaset, in questo scenario, si muove in controtendenza in Italia. I dipendenti sono passati dai 3.294 del 2021 ai 3.582 del 31 ottobre 2026, con 288 persone in più e una crescita dell’8,7%. Complessivamente MFE conta 11.750 dipendenti nei sei Paesi in cui opera.

Il futuro della televisione passa anche dal digitale e dall’intelligenza artificiale

Nel corso dell’incontro Pier Silvio Berlusconi ha insistito sulla necessità di affrontare una trasformazione che riguarda tutto il settore. La concorrenza dei grandi operatori digitali, che assorbono una quota sempre più consistente degli investimenti pubblicitari, rappresenta una sfida importante per gli editori tradizionali.

Il presidente di MFE ha parlato di un mercato complesso, nel quale la dimensione dei gruppi e la capacità di investimento fanno sempre più la differenza. La strategia di Mediaset sarà quella di valorizzare i contenuti televisivi anche attraverso il digitale, senza considerare i due mondi come realtà separate.

A questo proposito ha citato la televisione connessa e le nuove tecnologie pubblicitarie, che potrebbero consentire di proporre spot personalizzati per il singolo spettatore e non soltanto per area geografica.

Sull’intelligenza artificiale, Berlusconi ha evidenziato sia le opportunità sia i rischi, soffermandosi soprattutto sulla velocità con cui questa tecnologia sta cambiando il mondo. L’obiettivo del gruppo è utilizzarla nei processi interni e nelle attività aziendali, mantenendo però attenzione alla qualità del servizio e alla tutela dei dati degli utenti.

L’Isola dei Famosi, ancora nessuna data per il ritorno

Tra le domande più attese c’era quella relativa a L’Isola dei Famosi. Berlusconi ha spiegato che il programma è ancora al centro di un lavoro di montaggio e che la nuova formula rappresenta un esperimento, pensato anche per rendere la produzione più economica.

Al momento non è stata presa una decisione sulla collocazione in palinsesto. Il 2027 resta ancora aperto e Mediaset valuterà il prodotto una volta visionato il risultato finale. Non è quindi possibile confermare né un ritorno a dicembre né una precisa finestra di messa in onda.

Carlo Acutis, Mediaset pensa a nuove fiction dal valore sociale

Grande soddisfazione è stata espressa da Berlusconi per il successo della fiction dedicata a Carlo Acutis. Il progetto non resterà necessariamente un caso isolato: il presidente di MFE ha raccontato di avere particolarmente a cuore le storie con una componente valoriale e di essere già al lavoro con la struttura fiction per individuare nuovi personaggi e vicende da raccontare.

Intanto la produzione dedicata ad Acutis sarà doppiata in Germania e Spagna, con l’obiettivo di portarla anche sulle reti del gruppo in questi due Paesi. Berlusconi ha persino condiviso un’idea: organizzare una serata televisiva con la trasmissione contemporanea su Canale 5, Telecinco e Sat.1, così da raggiungere un pubblico europeo.

Ok, il prezzo è giusto! e Striscia la Notizia: cosa succederà?

Tra le possibili novità televisive c’è anche il ritorno di Ok, il prezzo è giusto!. Berlusconi ha confermato l’interesse di Mediaset per il format, spiegando che il progetto è in fase di studio. Non è stata ancora presa una decisione definitiva, soprattutto perché si sta valutando l’introduzione di nuove tecnologie che permetterebbero anche al pubblico da casa di partecipare ai giochi.

Sul fronte della conduzione è stato fatto il nome di Ilary Blasi, mentre Berlusconi ha ricordato il legame con Iva Zanicchi, storica conduttrice del programma, spiegando che è stata contattata più volte e che potrebbe essere coinvolta qualora lo desiderasse.

Nessuna novità, invece, per Striscia la Notizia. Alla domanda sul futuro del programma, Berlusconi ha ribadito che al momento non ci sono aggiornamenti da comunicare. Anche sulla vicenda che coinvolge Alfonso Signorini ha preferito non anticipare valutazioni, ricordando che la questione è attualmente nelle sedi giudiziarie.

Fabio Fazio, Enrico Mentana, Coppa Italia e tennis: le parole di Berlusconi

Nel corso delle domande si è parlato anche di Fabio Fazio, il cui contratto con Warner Bros. Discovery scadrà nel 2027. Berlusconi ha espresso stima personale e professionale nei confronti del conduttore, ma ha chiarito che non sono in corso trattative o negoziazioni con lui. Ha inoltre osservato che Fazio è riuscito a portare un prodotto nato nella televisione generalista anche nel mondo delle piattaforme.

Nel corso dell’incontro con i giornalisti si è parlato anche di Enrico Mentana e di un possibile ritorno del giornalista in Mediaset. Berlusconi ha risposto ribadendo la stima professionale e l’affetto personale che lo legano a lui: «Grande stima, oltre che personale grande affetto per Enrico». L’amministratore delegato di MFE ha poi chiarito che Mentana sa di poter contare sull’apertura dell’azienda: «In Mediaset le porte sono sempre aperte». Nessuna trattativa o novità concreta, dunque, ma un messaggio di disponibilità. La scelta sul proprio futuro, ha lasciato intendere Berlusconi, spetta naturalmente al giornalista, che starebbe valutando quale strada intraprendere.

Sul fronte sportivo, Mediaset guarda con interesse alla prossima asta per i diritti della Coppa Italia. Berlusconi ha spiegato che il gruppo sarebbe felice di riavere la competizione, ma che ogni eventuale offerta dovrà essere sostenibile dal punto di vista economico e garantire un ritorno pubblicitario.

Soddisfazione anche per i risultati commerciali legati al tennis e agli appuntamenti dell’ATP, nonostante l’assenza di Jannik Sinner. L’obiettivo è continuare a investire sul prodotto, introducendo elementi di innovazione sia televisiva sia digitale.

Infine, spazio alla musica: Mediaset intende proseguire con l’acquisizione e la trasmissione di concerti, considerando questi appuntamenti non soltanto per il loro potenziale di ascolto, ma anche come occasioni per raccontare la cultura e il costume del Paese. L’interesse per i grandi artisti internazionali non manca, ma anche in questo caso la valutazione economica dei diritti sarà determinante.

La conferenza si è chiusa con un messaggio chiaro: Mediaset vuole continuare a crescere in Italia e in Europa, puntando sui contenuti, sull’innovazione tecnologica e sulla valorizzazione delle proprie risorse. Una sfida che, nelle parole di Pier Silvio Berlusconi, è complessa ma rappresenta anche una grande opportunità per il futuro del broadcasting.