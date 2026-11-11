Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di mercoledì 11 novembre 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata il mistero dei messaggi tra Antonino e Marina: chi sta dicendo la verità?.

Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende trono di Giorgia. La tronista scopre che anche il corteggiatore Raffaele ha tentato di iscriversi ad una agenzia di moda. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 11 novembre 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv

+++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++