Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta puntata di oggi (11 novembre 2026) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TV

Da
Emanuele Ambrosio
-
Giorgia, tronista Uomini e Donne

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di mercoledì 11 novembre 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata il mistero dei messaggi tra Antonino e Marina: chi sta dicendo la verità?.

Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende trono di Giorgia. La tronista scopre che anche il corteggiatore Raffaele ha tentato di iscriversi ad una agenzia di moda. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 11 novembre 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv

+++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++

Seguici su
Google Discover Fonti Preferite
Avatar for Emanuele Ambrosio
Emanuele Ambrosio
Testardo, sognatore, ironico, logorroico, attento osservatore e curioso all'ennesima potenza. Campano di origini, ma alla continua ricerca del suo posto nel mondo si laurea in Scienze Politiche e contemporaneamente completa il percorso per diventare Giornalista Pubblicista. Consumatore di dischi, tele-dipendente, appassionato di cinema e serie tv. Diverse le collaborazioni: dalla carta stampata fino al passaggio al giornalismo online.