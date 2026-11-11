Il repertorio dei CCCP – Fedeli alla Linea incontra per la prima volta la lingua francese in Belles Infidèles. Hugo Russo chante CCCP – Fedeli alla Linea, il progetto discografico di Hugo Russo in uscita il 6 novembre per BMG, Universal. Da Amandoti ad Annarella, passando per Emilia paranoica e Guerra e Pace, l’artista francese di origini italiane propone una rilettura personale di canzoni entrate nell’immaginario della musica italiana.

Il disco è anche il punto d’incontro tra due identità, quella francese e quella italiana, e il risultato di un percorso che unisce la passione per i CCCP, lo studio delle controculture italiane e il lavoro sulla lingua. Lo abbiamo incontrato per farci raccontare la genesi del progetto, le difficoltà della traduzione e le emozioni vissute accanto a Giovanni Lindo Ferretti e Massimo Zamboni.

Intervista a Hugo Russo

Hugo, chi era Hugo Russo prima di questo disco?

Hugo Russo è un francese, nato e cresciuto in Francia, con origini italiane che ha cercato di esplorare in vari modi. Naturalmente attraverso la famiglia e il legame con le origini paterne, ma anche grazie al mio lavoro: insegno italiano all’università in Francia e ho fatto il dottorato in Italia.

Il mio nome, con un cognome italiano e un nome francese, rappresenta in qualche modo questa doppia identità. Il progetto artistico nasce proprio dal desiderio di mettere insieme la mia francesità e il mondo dei CCCP – Fedeli alla Linea, che per me sono stati anche un veicolo per esplorare la mia italianità.

Le tue origini italiane sono legate al Sud, in particolare dove?

Sì, assolutamente. I miei nonni paterni erano di Benevento.

Come nasce il tuo legame con i CCCP?

Il mio rapporto con la musica italiana nasce da mio padre, che quando ero piccolo ascoltava molto Pino Daniele e Paolo Conte, artisti di questo calibro. Verso i dodici o tredici anni, però, ho sentito la necessità di trovare una mia versione della musica italiana, con caratteristiche un po’ diverse. Mi sono così avvicinato al rock italiano, scoprendo i Marlene Kuntz e i CCCP.

È cominciato tutto durante l’adolescenza, un’età in cui cerchi di capire chi sei, di trovare la tua identità e le tue ragioni d’essere. Mi sono appassionato a questo gruppo dalle sonorità particolari e dai testi così originali, che mi hanno fatto scoprire la musica italiana, ma anche la lingua, in un modo che fino ad allora non avrei neppure immaginato. In seguito, questo rapporto è diventato anche intellettuale. Ho dedicato i miei studi universitari alle controculture italiane degli anni Settanta e Ottanta, e il punto d’arrivo della mia ricerca sono stati proprio i CCCP – Fedeli alla Linea.

Hai affrontato un lavoro complesso sui testi di Giovanni Lindo Ferretti. Come hai cercato di rispettarne il significato e la musicalità?

Il mio approccio è stato molto umile, perché sapevo di confrontarmi con testi importanti per il panorama musicale italiano e particolarmente densi di significati. La traduzione non era semplice e, come dicevi, c’erano anche problemi legati al ritmo e alle rime. Il francese è una lingua in cui le parole hanno generalmente un andamento piano, mentre in italiano gli accenti sono distribuiti diversamente. Questo ha comportato diverse sfide, ma è proprio nelle difficoltà del traduttore traditore, come si suol dire, che ho trovato anche un grande piacere.

A volte mi sono allontanato dal significato originale, altre volte ho cercato di attribuire ai testi un significato più personale, interpretandoli a modo mio, sia nella traduzione sia nell’esecuzione vocale e musicale. C’è stata quindi una dimensione di fedeltà, ma anche di infedeltà, come suggerisce il titolo Belles Infidèles. È un concetto legato alla traduttologia, che richiama una pratica dei traduttori del Seicento: quando non riuscivano a tradurre fedelmente un testo, una parola o un concetto, si prendevano delle libertà e sostenevano che le loro traduzioni fossero infedeli, ma belle. Mi piaceva anche questa dimensione ludica, perché il titolo restituisce il gioco e il piacere che ho provato lavorando su questi testi.

Il titolo è quindi quasi una dichiarazione d’intenti. Il progetto si apre con Amandoti, una delle canzoni più amate dei CCCP. Perché hai scelto proprio questo brano?

Amandoti è sicuramente una delle canzoni più amate del repertorio dei CCCP, ma ormai potremmo considerarla un classico della musica italiana. È stata ripresa tante volte e capita spesso di ascoltarne una versione anche nei talent show. Mi piaceva raccogliere questa sfida e dire: questa è la mia versione, provo a farla a modo mio, magari interpretandola diversamente. Credo che la lingua francese mi abbia aiutato a immaginare un universo un po’ diverso, più francese, più transalpino.

La scelta del singolo è stata abbastanza naturale. La canzone è nata in pochissimo tempo: dalla traduzione alla registrazione, passando per la produzione e l’arrangiamento, tutto è avvenuto con grande facilità. Mi sono detto che forse proprio questa immediatezza significava che fosse il brano giusto per presentare l’album.

I CCCP non sono stati soltanto una band punk. Nel loro universo convivono politica, teatro, spiritualità, contraddizioni e ironia. Quale di questi aspetti senti più vicino alla tua sensibilità artistica?

Non ti risponderò scegliendo un solo aspetto, perché ciò che mi è sempre piaciuto dei CCCP è proprio la polisemia del loro percorso, la capacità di intrecciare elementi diversi: la politica, l’intimità, la vena polemica, i concerti d’avanguardia, quasi situazionisti. Queste sfaccettature e la ricchezza intrinseca del progetto mi hanno conquistato fin da subito. Consentono di trovare sempre nuovi significati e di generare percorsi interpretativi differenti. Credo che, nel mio piccolo, tradurre i CCCP sia stato anche un modo per rendere omaggio alla loro capacità di essere sempre attuali.

Durante la lavorazione dell’album, quale canzone è stata più difficile da reinterpretare e quale, invece, ti ha sorpreso maggiormente?

Quella più difficile è stata probabilmente Depressione Caspica, una canzone a cui sono molto legato. Mi piace moltissimo nella versione originale dei CCCP, ma anche nella versione acustica dei CSI, i Consorzio Suonatori Indipendenti. Sono due interpretazioni molto diverse tra loro, entrambe importanti per me, e non era facile prendere le distanze da queste versioni. La sfida, quindi, è stata significativa.

Quella che mi ha sorpreso maggiormente è invece Guerra e Pace, una delle ultime che ho registrato. Anche questa era difficile da adattare, perché nella versione originale ha una struttura particolare, con quei momenti declamati da Ferretti in cui l’armonia del brano cambia completamente. Ho inserito molti elementi personali: la voce di mia nipote, quella di mio padre e la fisarmonica del mio amico Nicolà. In un certo senso, tutti questi tasselli hanno contribuito a creare una canzone della quale vado molto fiero.

Nel videoclip di Amandoti compaiono anche Giovanni Lindo Ferretti e Massimo Zamboni. Com’è stato incontrarli e condividere con loro quel momento?

Massimo Zamboni lo avevo già incontrato diverse volte negli anni, per interviste legate al mio lavoro universitario. È stato invece il primo incontro con Giovanni Lindo Ferretti, ed è stato molto particolare. Ci siamo salutati, ma abbiamo dovuto subito iniziare a prepararci per le riprese. Gli aspetti tecnici richiedono sempre cura e attenzione, quindi mi sono immediatamente concentrato sul lavoro.

Il regista, Germano Maccioni, mi ha chiesto di mettermi davanti a loro e cantare il brano in playback, così da aiutarli nella recitazione e nelle loro reazioni. Mentre cantavo, li guardavo negli occhi e loro guardavano me. È stato un incontro molto intenso e intimo. Nel momento in cui mi trovavo per la prima volta davanti a Ferretti, cantando una canzone che avevo scelto di reinterpretare, ci guardavamo negli occhi.

È difficile sostenere lo sguardo di una persona per cinque o dieci secondi, a maggior ragione quando ti trovi davanti ad artisti che ascolti da vent’anni e ai quali hai dedicato un intero album. È stato un momento davvero particolare. Tra l’altro, Giovanni Lindo Ferretti, con la sua dolce e proverbiale ironia, ha detto che sembrava una scena da western. In effetti, quegli sguardi erano molto intensi, quasi pericolosi!

Come immagini la risposta del pubblico, sia francese sia italiano, a questo progetto?

Sono molto curioso, perché per il pubblico italiano i CCCP sono quasi intoccabili: sono una band di culto. Allo stesso tempo, sono molto entusiasta. Con l’uscita di Amandoti ho già ricevuto molti messaggi e riscontri positivi, e questo mi ha fatto molto piacere. Se dovessero arrivare anche recensioni negative, però, non sarebbe un problema. La polemica fa parte della poetica dei CCCP, quindi vedremo che cosa succederà.

Questo disco non è soltanto un omaggio a una band, ma anche un capitolo della tua storia personale. In quale direzione vorresti portare la tua musica da qui in avanti?

Sto già scrivendo altri brani e ne ho diversi pronti, che cercherò di registrare nei prossimi mesi, quando avrò un po’ di tempo. Per ora sono tutti in italiano. Chissà, forse dopo il disco in francese ho sentito la necessità di scrivere in italiano. È tutto ancora in divenire.

C’è un’altra band o un altro artista di cui ti piacerebbe proporre una nuova versione?

È una domanda difficile! Come ti accennavo, un altro gruppo italiano molto importante per me, anche per il rapporto con la lingua, sono stati i Marlene Kuntz. Potrei citare anche Paolo Conte, che considero uno dei più grandi artisti europei, secondo me allo stesso livello di Leonard Cohen. Però Paolo Conte è già francese, quindi non c’è bisogno di tradurlo in francese.