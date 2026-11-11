Torna “Tale e Quale Show 2026” nel suo consueto appuntamento del mercoledì sera con l’ottava puntata. Chi sarà il vincitore? Scopriamo le anticipazioni, la giuria e tutte le imitazioni della puntata di stasera, mercoledì 11 novembre 2026, su Rai1.

Tale e Quale Show 2026 stasera ottava puntata: giuria ed anticipazioni

Stasera, mercoledì 11 novembre 2026, dalle ore 21.30 va in onda una nuova puntata di “Tale e Quale Show 2026“, il varietà di successo condotto da Carlo Conti in prima serata su Rai1. Lo show, trasmesso in diretta dagli Studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, si prepara a regalare una nuova serata all’insegna del divertimento, della spensieratezza e dello spettacolo con protagonisti undici concorrenti pronti a calarsi nei panni di grandi star e personaggi del mondo della musica e dello spettacolo.

In giuria ritroviamo Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio pronti a valutare le esibizioni live dei concorrenti. Quarto giudice speciale di questa puntata dell’11 novembre 2026: Leonardo Pieraccioni che porterà la sua ironia al tavolo della giuria. A loro il compito di valutare le performance e la capacità dei concorrenti di immedesimarsi nei personaggi interpretati. C

Ma chi ha vinto l’ultima puntata di Tale e Quale Show? La puntata del 3 novembre ha visto trionfare Stefano Meloccaro nei panni di Bruno Lauzi. Al secondo posto Roberta Morise con una emozionante Noemi, mentre al terzo posto Max Paiella che ha imitato Michele Zarrillo.

Tale e Quale Show 2026, concorrenti ed imitazioni dell’ottava puntata dell’11 novembre

La gara di “Tale e Quale Show 2026” riparte con nuove imitazioni e performance dal vivo con la ottava diretta dell’11 novembre 2026. Ecco le imitazioni e le trasformazioni di stasera:

Jasmine Carrisi sarà Madonna

sarà Madonna Gabriele Cirilli e Flavio Insinna nei panni di Fiona & Cenerentola

nei panni di Fiona & Cenerentola Maddalena Corvaglia imiterà Marcella Bella

imiterà Marcella Bella Selma Ezzine omaggerà Whitney Houston

omaggerà Whitney Houston Stefano Meloccaro sarà Pippo Franco

sarà Pippo Franco Roberta Morise ricorderà Mia Martini

ricorderà Mia Martini Max Paiella nei panni di Michele Zarrillo

nei panni di Michele Zarrillo Paola Perego sarà Iva Zanicchi

sarà Iva Zanicchi Andrea Perroni si calerà nei panni dei Gipsy Kings

si calerà nei panni dei Gipsy Kings Anna Pettinelli sarà Jessica Rabbit

sarà Jessica Rabbit Vladimir Randazzo omaggerà Domenico Modugno

Anche in questa puntata tutti i concorrenti si esibiranno dal vivo con gli arrangiamenti ad opera del maestro Pinuccio Pirazzoli, mentre le coreografie sono a cura di Fabrizio Mainini e del corpo di ballo. Le esibizioni dei concorrenti saranno sottoposte al voto della giuria, ma anche al giudizio del pubblico da casa che potrà esprimere il proprio voto tramite i social. Un voto che avrà il suo valore nella classifica finale, visto che il pubblico da casa potrà assegnare, rispettivamente, 5, 3 e 1 punto che si sommeranno alle valutazioni della giuria.

L’appuntamento con Tale e Quale Show 2026 è per stasera, mercoledì 11 novembre 2026, in diretta su Rai1.