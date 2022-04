Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, martedì 26 aprile 2022 in onda su Canale 5. Dopo un giorno di pausa per la Festa della Liberazione torna il Trono Over e classico. pace.

ore 14:45 – La puntata riprende da Riccardo e Gloria. Tina riprende il cavaliere: “sei troppo complicato, credevo fossi cambiato…L’attrazione mentale è più forte di quella fisica, ricordati che uno stallone lo trovi ovunque, ma un uomo che c’ha un’intelligenza è raro trovarlo. Tu come tanti uomini siete fissati, ma fidati che di uomini in giro bravi solo a quello ce ne sono tanti, ma quando una persona ti prende di testa è tutt’altra cosa”.

ore 15:00 – Si passa a Diego e Aneta. Le cose tra i due proseguono, ma c’è qualcosa che non va: “nel momento in cui c’è stata l’occasione per andare oltre non sono andato“. In studio si discute e Maria De Filippi precisa: “a me hanno detto che con lei stai bene, ti diverti. E’ piacevolissimo stare con lei, ma non è la ragazza che sei abituato a frequentare e che non si pone in modo femminile. Mi è stato aggiunta che normalmente tu sei attratto da un altro tipo di donna che fa scattare in te una passionalità, ma non vuoi buttare via la storia con lei anche se questa cosa non c’è”.

ore 15:15 – A centro studio Sara. La dama ha terminato la conoscenza con Antonio: “non mi volevo fermare alla prima impressione e alla differenza di età. Per due settimane ci siamo sentiti“. Intanto sta già cominciando a conoscere Gianluca, ma il cavaliere precisa che è interessato anche a conoscere altre donne. Tina interviene: “a posto di lei, io mi sarei alzata e andata a sedere al mio posto. Io sono convinta che se le chiedi di uscire, stasera ti dice si”.