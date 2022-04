Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, venerdì 1 aprile 2022 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata la scelta di Matteo.

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni di oggi ci si parlerà di Gemma, ma anche di Alessandro e Federica. Cosa succederà? Vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 1 aprile 2022 in diretta testuale con Video da WittyTv

Franco si è reso conto che l’interesse per Gemma non è così forte… Cosa accadrà tra i due a questo punto? #UominieDonne pic.twitter.com/JfcQzEgBn2 — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 1, 2022

ore 14:45 – Gemma si confessa nel backstage su Franco: “è libero di fare quello che vuole, ma basta saperlo. Io sono felice di vederlo, devo solo cercare di capire cosa prova nei miei confronti. Mi è sembrato che fino a ieri tutto fosse più bello“.

ore 15:00 – Franco ha chiuso con Gemma. La dama l’ha perfino raggiunto in treno in Abruzzo senza però vederlo. In studio la dama domanda: “vorrei sapere perchè mi hai lasciata senza un motivo?”, ma il cavaliere replica “non ti ho lasciata, per lasciarsi bisogna stare insieme“.

ore 15:15 – Franco contro tutti: “io sono un cafone colto, voi siete ignoranti“. Tina: “devi parlare al singolare e non al plurale“. Gemma vuole sapere i reali motivi della fine della loro conoscenza: “mi vuoi spiegare perchè hai continuato a mandarmi le canzoni se avevi chiuso?”. Gianni la rassicura: “ma fregatene pure della spiegazione“.

Tre nuove dame in studio per Luigi! Qualcuna avrà attirato la sua attenzione? 🤩 #UominieDonne pic.twitter.com/m4Q0uykmkE — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 1, 2022

ore 15:30 – 3 nuove dame per Luigi.