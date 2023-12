Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, giovedì 21 dicembre 2023 in onda su Canale 5 con la diretta testuale. Nell’ultima puntata il confronto tra Roberta e Alessandro.

Cosa succederà oggi? Spazio al trono di Ida Platano e alle ultime news su Gemma Galgani. Segui la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 21 dicembre 2023 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata inizia dal torno di Ida. La tronista è uscita in esterna con Mario. Il corteggiatore si confronta con lei in studio: “ti ho pensato in settimana, ma ci sono tanti passaggi in cui ci sono rimasto male, mi chiedi di commentare l’esterna, ma che devo fare?”.

Mario, dopo il confronto con Ida, vuole parlare con lei… #UominieDonne pic.twitter.com/ztjTXGmayL — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 21, 2023

ore 15:00 – Si passa a Gemma. La dama è uscita con Antonio. Nel dopo puntata la dama si è avvicinata a Vincenzo: “complimenti, hai un sorriso così accattivante e coinvolgente“.

ore 15:15 – Gemma ha deciso di chiudere la conoscenza con Antonio che commenta: “mi vede come un amico, non è scattato nulla. L’ho accettato molto serenamente. Io avrei continuato”. Tina domanda: “come mai non ti piace questo signore?” con la dama che replica “è una persona splendida, è vero, genuino, ma non è scattato altro”. Non solo la dama precisa di voler conoscere Vincenzo assente in studio. Il cavaliere in collegamento racconta: “ci siamo sentiti durante la settimana, ma voglio conoscerla in un rapporto d’amicizia“.

ore 15:30 – Intanto Vincenzo precisa a Gemma: “non ero partito perché dovevo uscire con lei, mi ha invitato e volentieri sono stato disponibile per conoscerla. Ma quando lei mi chiedeva ‘dove sei, cosa fai’, ho semplicemente risposto“. Maria De Filippi apre gli occhi la dama: “lui non ha alcuna curiosità verso di te, capisco che non è facile. Non è interessato e mi sembra un pò umiliante per te continuare“.

ore 15:45 – Si passa al trono di Christian. Il tronista ha rincorso Virginia e dopo un confronto-scontro, i due si sono baciati. In studio Valentina reagisce molto male e lascia lo studio.

ore 16:00 – Intanto in studio si torna a parlare di Alessandro. L’ex di Ida: “io ho cancellato, lei ha sotterrato” e se la prende con Gianni “sei uno scostumato“.